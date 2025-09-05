Leonor le tiene miedo a conducir

En Casa Real no hay nadie que se haya acostumbrado a vivir sin lujos, los miembros de la realeza nacieron rodeados de todo tipo de comodidades y no hay nadie que sea capaz de sacarlos de ahí. En este sentido, a pesar de que, a espera de la infanta Sofía, todos tienen su permiso de circulación, han sido contadas las ocasiones en las que hemos visto a un Borbón llevar su propio coche. Y es que, ¿para qué ponerse al volante cuando hay un chófer que te puede estar esperando en la puerta de casa cada vez que quieras ir a algún sitio? Sin tener que preocuparse por aparcar ni por nada. Subir y bajar en el destino, algo a lo que Leonor vive muy acostumbrada.

En este sentido, a pesar de que en el momento en que cumplió los 18 años se sacó el permiso de conducir, la realidad es que la hija mayor de los reyes de España nunca ha tenido la más mínima intención de ponerse al volante de un coche. No le gusta, ya vio que no es lo suyo durante su paso por la autoescuela y desde que se sacó el carné, no se la ha vuelto a ver al volante. No le gusta, le da miedo y si puede tener a un chófer, no ve la necesidad de ser ella la encargada de conducir nunca.

Un susto y Leonor dijo basta

A todos nos ha pasado que más de una vez hemos tenido un susto mientras conducimos, bien sea por culpa de uno o de otro, siempre hay momentos complicados y tensos en la carretera. Eso fue lo que le pasó a Leonor, una vez se sintió en peligro y dijo que jamás iba a volver a conducir sola. El problema ya no es que necesite tener siempre a alguien al lado, es que ahora ni con amigos, ni con sus familiares ni con nadie, se niega a conducir, tiene miedo real.

De este modo, se juntaron el hambre con las ganas de comer y Leonor, aprovechando que tiene un chófer a su disposición durante las 24 horas del día, ha optado por seguir el camino fácil y dejar de conducir totalmente. Lo deja todo en manos de los profesionales y ella se limita a subir y bajar del coche.

Así pues, a los hechos nos remitimos, no hay ni una sola imagen de Leonor conduciendo sola y si no se ha visto es porque no existen, Leonor tiene miedo y no se ve capaz de afrontarlo por ella misma ni con nadie a su lado.