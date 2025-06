Leonor llega al Blas de Lezo con un expediente manchado por falas de indisciplina

La princesa Leonor, actualmente cadete en formación en la Armada Española a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, está atravesando un momento complicado en su proceso de formación. Aunque su desempeño en áreas como maniobras, navegación y prácticas con armamento es sobresaliente, su actitud frente a los ejercicios físicos ha sido motivo de preocupación. Según fuentes militares, Leonor ha recibido varias amonestaciones verbales durante el crucero de instrucción. No son sanciones formales, pero estas advertencias pretenden corregir su actitud ante las exigencias físicas que los cadetes deben enfrentar a diario.

El principal inconveniente, aseguran los oficiales, no radica en su capacidad, sino en su falta de implicación. Algunos días, su rendimiento en las pruebas físicas ha sido inferior al de sus compañeros, lo que no ha pasado desapercibido entre los mandos del barco. Aunque no se ha reportado insubordinación ni desafíos a la autoridad, su resistencia a la exigencia física genera inquietud. En un entorno donde la disciplina y el esfuerzo son esenciales, estos pequeños deslices pueden tener repercusiones si se repiten.

Un desafío para la monarquía y la Armada

Leonor, a pesar de ser la futura jefa de las Fuerzas Armadas, parece mostrar más entusiasmo por los aspectos académicos y protocolares de su formación. No es ajena a los rigores de la vida militar, pero la resistencia al ejercicio físico pone en entredicho su capacidad para afrontar todos los aspectos del entrenamiento. Las instituciones que la respaldan, como la monarquía, deben proyectar una imagen de compromiso y disciplina, y estos detalles podrían empañar esa imagen si no se corrigen.

Afortunadamente, las relaciones de la princesa con el resto de los cadetes son descritas como excelentes, y nadie duda de su educación y disposición. Sin embargo, en la Armada, como en la vida, el esfuerzo se demuestra todos los días. Y la formación militar exige mucho más que buenos modales y actitud. Cuando el Juan Sebastián de Elcano regrese a puerto, será crucial ver si Leonor logra ajustar su enfoque y mejora su rendimiento en las pruebas físicas, demostrando que está lista para asumir su papel en el futuro de las Fuerzas Armadas.