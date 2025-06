Leonor lleva 8 años en tratamiento por la enfermedad ha heredado de su abuelo

Si hay algo en lo que Letizia le ha dedicado un gran esfuerzo, eso siempre ha sido el intentar que Leonor se parezca lo menos posible a su abuelo paterno. La Reina de España siempre ha sentido una gran repulsión hacia Juan Carlos I. No soporta su forma de ser y mucho menos su gusto por las mujeres. Es por este motivo que nunca ha permitido que Leonor y Sofía pasen tiempo con su abuelo. Además, no quiere que tengan nada que ver con los Borbón, incluso a nivel físico. Sin embargo, en eso Leonor tiene más de un problema para agradarle a su madre.

En este sentido, más allá de que con el paso del tiempo, la nariz de la princesa Leonor se ha acabado asemejando más a la de su abuelo, hay otro factor que hace que la Princesa de Asturias sea, sin lugar a dudas, nieta de Juan Carlos I. Se trata de una rara enfermedad hereditaria que ya tenía el emérito y que también sufre Leonor.

Una marca en la nariz, que también tuvo Juan Carlos I

La enfermedad de la que hablamos es el angioma, un problema que provoca que en una parte del cuerpo, en el caso de Leonor, la punta de la nariz, tenía una marca roja provocada por una malformación benigna en los vasos sanguíneos. Algo que a nivel de salud no genera ningún tipo de preocupación, pero que sí que lo provoca estéticamente. Es por ese motivo que Letizia ha estado medicando a su hija mayor durante más de ocho años. No quiere que se parezca en nada a Juan Carlos I.

En este sentido, si Leonor no quiere que esa marca roja le aparezca de nuevo, debe someterse a revisiones y tratamientos de forma habitual. Ya que, a pesar de no ser algo problemático, sí que vuelve en caso de no ser tratado de la forma adecuada. De modo que la Princesa de Asturias ya espera un futuro siendo tratada del angioma.

Así pues, por desgracia para Letizia, Leonor comparte muchos más rasgos de los deseados con un Juan Carlos I, con el que hace mucho tiempo que no tiene ningún tipo de relación. Algo que sí agrada a Letizia.