Leonor no fue a ver a su abuela cuando regresó a Zarzuela

El esperado regreso de Leonor a Zarzuela tuvo lugar el pasado 9 de junio. Tras cinco meses intensos navegando en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la princesa de Asturias volvió a Madrid. La familia real la recibió con mucha emoción, sobre todo su padre, Felipe VI, y su madre, la reina Letizia. Sin embargo, hubo una ausencia muy notable: la reina Sofía no estuvo presente en la bienvenida.

Aunque Letizia se vio con Leonor hace poco en Panamá, Felipe no veía a su hija desde Navidad, y Sofía no había podido verla desde que la princesa estaba en Gales estudiando. Se pensó incluso que la abuela acudiría a Nueva York para recibirla, pero Leonor rechazó la idea. La relación entre la princesa y su abuela es fría desde hace tiempo, casi inexistente. No comparten intereses ni cercanía, y parece que la princesa considera que la presencia de Sofía no es necesaria. La ausencia de la reina Sofía en ese momento habla de una distancia emocional difícil de salvar.

La princesa prioriza a su madre y hermana

Después del reencuentro, Leonor no visitó a su abuela en Zarzuela de inmediato. Pasaron varias horas hasta que se encontraron. En cambio, la princesa optó por compartir tiempo con su madre y su hermana Sofía, y se fueron juntas de escapada. Esta decisión muestra claramente cuáles son sus prioridades afectivas en estos momentos. Además, la formación naval de Leonor continúa con fuerza. La joven subió a bordo de la fragata Blas de Lezo, y después regresó al Juan Sebastián de Elcano para hacer dos nuevas travesías. A pesar de la frialdad con su abuela, está en un momento clave de su formación y carrera.

Por supuesto, es posible que Leonor y Sofía coincidan este verano en Marivent, como cada año. Pero será un encuentro breve y formal, más un paseo para las fotos que una verdadera ocasión para estrechar lazos. La reina emérita se quedará en Mallorca mientras Felipe, Letizia, Leonor y Sofía se van de vacaciones. Más tarde, Leonor continuará su preparación militar en Murcia, en la Academia General del Aire y del Espacio.

En definitiva, la relación entre Leonor y su abuela sigue siendo distante. La princesa elige pasar su tiempo con quienes siente más cercanos. Y su vida se centra ahora en su formación y en su futuro como heredera.