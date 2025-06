Leonor no quiere vivir con Letizia en Zarzuela

La labor de Letizia como madre no parece que haya sido la mejor de todas. Al menos según la opinión que sus dos hijas tienen de ella. Y es que, lejos de estarle agradecidas por las buenas costumbres que les ha enseñado desde bien jóvenes, la realidad es que tanto Leonor como la infanta Sofía recuerdan su infancia al lado de su madre como un martirio. En especial cuando se trataba de temas relacionados con la comida, lo que llegó a generar un auténtico trauma en las hijas de los Reyes de España.

En este sentido, tal y como han podido saber las personas más cercanas a Leonor, la Princesa de España no tiene ni la más mínima intención de volver a vivir en Zarzuela. Al menos no quiere hacerlo mientras su madre siga ahí. Y es que sabe que si tiene que convivir de nuevo con Letizia, va a tener que volver a enfrentarse a ese control enfermizo que le amargó gran parte de la infancia.

Leonor quiere hacer lo mismo que la infanta Sofía

Llegados a este punto, el plan de Leonor es muy claro. La Princesa de Asturias va a finalizar su formación militar tal y como le pidió su padre y una vez hecho eso, va a centrarse en estudiar una carrera universitaria. Una carrera que no quiere cursar en España, sino que la quiere realizar en el extranjero, probablemente en los Estados Unidos, donde Leonor cree que va a ser absolutamente libre y va a poder ir a uno de los mejores centros del planeta.

Leonor tiene muy malos recuerdos de su madre

La realidad es que a Leonor no le faltan motivos por los que no quiere volver a vivir con Letizia. Algunos de los empleados más veteranos de Zarzuela aseguran que en muchas ocasiones, Leonor terminaba llorando porque no quería comerse lo que su madre le había preparado. Una comida que, según la consorte era sana, pero que daba asco a una Leonor que sufría mucho a la hora de comer.

De este modo, para evitar vivir situaciones similares, Leonor ha optado por no volver a residir en Zarzuela junto a su madre. Un plan que pasa por irse a estudiar lo más lejos posible del control de Letizia.