Leonor padece la misma adicción que su madre

Desde Zarzuela han hecho millones de esfuerzos a la hora de vendernos que Letizia, Leonor y la infanta Sofía tienen unos estilos de vida perfectos. Que las tres son dignas de representar a la Casa Real por sus actitudes y costumbres impolutas. Sin embargo, toda esta parafernalia no hace más que enmascarar lo que todos sabemos. Que son personas de carne y hueso, que su sangre es tan roja como la nuestra y que, como cualquier otro ser humano de este mundo, tienen sus buenas y malas costumbres a la hora de cuidar y mantener su salud. Algo que, por algún motivo, se niegan a admitir en la Casa Real de España.

No es ningún secreto que Letizia ha sido durante muchos años una fumadora empedernida. La Reina de España usaba el tabaco para calmar sus momentos de mayor ansiedad y nervios. Algo que, para nada es sano, pero que no debe servir para juzgar a nadie. Sin embargo, nada más llegar a Zarzuela, no solo trató de dejar ese hábito (bien por ella) sino que trató de ocultar al mundo que necesitaba el humo para mantener la calma. Un patrón que se ha acabado repitiendo con Leonor.

Letizia no quiere que su hija vaya por el mal camino

Para evitar que cayeran en la tentación de consumir sustancias dañinas para el organismo, Letizia siempre trató de alejar a Leonor y a Sofía del tabaco y de los alimentos malos. Sin embargo, con el tiempo, Leonor ha acabado descubriendo todo eso. Y lo peor, es que no ha aprendido a controlar su consumo. Por lo que, según hemos podido saber, ha acabado desarrollando una pequeña adicción al tabaco. Un problema que desde Zarzuela tratan de llevar en secreto.

De hecho, tal y como cuentan fuentes de la Armada, Leonor ya fue vista fumando a escondidas en Elcano. Lo que provocó una pequeña crisis, por el miedo a que se hiciera público. En Zarzuela nadie quiere que se sepa que Leonor es, como lo fue su madre, una fumadora. Por lo que se trata de ocultar lo máximo posible.

Así pues, al igual que pasó con Letizia, Leonor ha acabado desarrollando una pequeña adicción, nada problemático ni grave, por el consumo de tabaco, ya que ha sido vista fumando algún que otro cigarrillo en los momentos de mayor estrés.