Leonor rompe toda relación, dos años sin cruzar palabra por recomendación de su madre

Leonor comenzará la próxima semana su último curso de formación militar, esta vez con el ejército del aire en Murcia. Con este paso concluirá su instrucción en los tres ejércitos y recibirá las tres condecoraciones correspondientes. A partir de ese momento, podrá asumir el trono si Felipe VI decidiera abdicar o falleciera. Por ahora, ese escenario no está sobre la mesa.

La princesa tiene por delante todavía una larga etapa educativa. El año que viene iniciará estudios universitarios, probablemente en una universidad pública de Madrid, y más adelante planea un máster en Estados Unidos. A los 30 años habrá completado casi toda su formación y entonces comenzará a asumir un papel más visible en actos institucionales, con agenda propia y un sueldo oficial.

La imagen de Leonor entre los ciudadanos es positiva. Ha sido cuidadosamente trabajada por Felipe VI y Letizia, quienes buscan reforzar la figura de la futura reina y alejarla de los escándalos del pasado, especialmente los vinculados a Juan Carlos I. Su popularidad se refleja en las encuestas, donde suele aparecer con la mejor valoración dentro de la familia real.

Alejada por decisión maternal

La relación de Leonor con su familia extensa es prácticamente nula. No mantiene contacto con sus primas, los hijos de la infanta Elena ni con algunos miembros de su propia familia, incluyendo a Carla Vigo. La razón principal es Letizia, quien considera que ciertos vínculos representan una mala influencia para sus hijas.

Carla Vigo, sobrina de Letizia, no ha tenido relación con la princesa desde hace más de dos años. Aunque Letizia sigue apoyando a su hermana Erika, ha decidido mantener a Leonor y Sofía alejadas de aquellas personas que podrían perjudicar su imagen. Carla, por su parte, ha declarado que no mantiene contacto con las princesas, aunque les desea lo mejor y confía en que Leonor será una buena reina.

Este distanciamiento no es reciente; en realidad, Leonor y sus hermanas nunca han tenido una relación cercana con algunos familiares. Ahora que la princesa es mayor de edad, podría decidir por sí misma, pero la separación ya está consolidada. Para Letizia, alejar a sus hijas de ciertas influencias no solo protege su educación, sino también la reputación de la corona.