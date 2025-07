Leonor se ha negado a recibir a su abuelo

Leonor lleva una muy larga temporada lejos de casa. La hija mayor de los Reyes de España se embarcó en el Elcano a principios de año y, desde entonces, solamente ha pasado una breve semana en Zarzuela con la compañía de sus padres. En este sentido, las obligaciones en materia de formación militar han hecho que Leonor tenga casi imposible eso de pasar tiempo con los suyos. Sin embargo, que no haya estado en casa durante los últimos meses no es razón para justificar que Leonor no haya visto a su abuelo en años. Y es que no han sido pocos los intentos por parte de Juan Carlos I de tratar de acercarse a su nieta, con la que le gustaría recuperar el trato, aunque fuera de forma únicamente cordial.

La realidad es que con quien Juan Carlos I tiene problemas de verdad es con Letizia y con Felipe VI, a quienes culpa de todas las desgracias que le han estado pasando a lo largo de los últimos años. El emérito cree que es responsabilidad de su hijo y de su nuera que ahora esté solo y abandonado en Abu Dabi y con un estado de salud tan grave. Sin embargo, contra Leonor no tiene nada, más bien todo lo contrario.

Casa Real no quiere fotos polémicas de Leonor

De hecho, tal y como hemos podido saber, no ha sido Leonor quien ha estado bloqueando los encuentros con su abuelo. Ella apenas tiene problema alguno con Don Juan Carlos; más bien es indiferencia. Pero ha sido por orden directa de su madre, la reina Letizia, que Leonor no ha tenido la oportunidad de verse con su abuelo, a quien no ve desde hace años.

Y es que el principal motivo por parte de Casa Real a la hora de bloquear el reencuentro entre Leonor y Juan Carlos I no es otro que el miedo a que se haga pública alguna imagen que perjudique y dañe la imagen pública de la Princesa de Asturias, a quien no quieren mezclar con las polémicas del emérito.

Así pues, Leonor no ha recibido a Juan Carlos I en años por culpa de Casa Real, que lo ha estado bloqueando por el supuesto bien de la imagen de Leonor.