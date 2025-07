Leonor se niega a ver a su abuelo, Juan Carlos I

La Princesa Leonor es muy consciente del mal estado de salud de su abuelo. Tanto Felipe VI como otros familiares se han encargado de tener muy bien informada a una Leonor que no se pierde ni una sola noticia sobre la evolución de su abuelo. Sin embargo, el emérito no sabe nada de su nieta desde que entró en Marín, ese fue el momento en el que Don Juan Carlos dejó de tener contacto con Leonor. Algo que ha hecho mucho daño emocional al que fuera Rey de España, que no se olvida de sus nietas por parte de Felipe VI, por mucho rencor que pueda guardar a Letizia y al propio Felipe.

En este sentido, la ilusión de Juan Carlos I por poder coincidir con Leonor, viene de lejos. Hace muchos meses que el emérito pregunta por la Princesa de España. Le dicen que está bien, que se forma militarmente. De hecho, cuando se enteró de que iba a ir en el Elcano, trató de viajar hasta República Dominicana para pasar unos días con Leonor. Sin embargo, desde Zarzuela hicieron de todo para evitarlo. No quieren que haya contacto entre Leonor y Juan Carlos I. Les da pánico lo que puede suponer para la imagen de la hija de Felipe VI y Letizia.

Leonor tampoco quiere ver a su abuelo

A pesar de que muchos responsabilizan a Felipe VI y a Letizia, de que Leonor haya perdido todo contacto con sus abuelos, la realidad es que la princesa tampoco pone demasiado de su parte para poder verlos. Cuando Juan Carlos I ha estado en Madrid o en Ginebra, ella tampoco ha propuesto viajar hasta allá para estar con él. Tampoco lo ha visitado en Abu Dabi ni ha mostrado la más mínima intención de hacerlo. Sabe que no le conviene relacionarse con él.

Además, Letizia también se encargó de alejar a Leonor de su abuela. La Reina Sofía apenas ve a su nieta, que va por libre y hace su vida sin dar mucha importancia al resto de los Borbón. Prefiere hacer su propio camino y estar alejada de la sombra de los demás miembros de la Casa Real.

Así pues, el contacto entre Leonor y Juan Carlos I es nulo. Todo por el interés de la Princesa de Asturias en mantener una imagen limpia y alejada de su abuelo.