Leonor sufre vértigo, se niega a pilotar helicópteros, tiene pánico a volar

Después de finalizar su formación militar en la marina, al completar su travesía en el Elcano, la Princesa Leonor está disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano. En este sentido, la hija mayor de los Reyes de España se está preparando para afrontar la tercera y última parte de su formación en el ejército. Se trata de las fuerzas del aire. La parte a la que Leonor más miedo le tenía. No por la dureza de los entrenamientos, sino por la parte mental. Y es que Leonor no se siente, para nada, capacitada para formarse en el manejo de naves que circulen por el aire. Tiene vértigo y no soporta volar. De hecho, ya le cuesta montarse en el Falcon.

Es por este motivo que, rompiendo así una larga tradición familiar, la Princesa de Asturias ha declinado la opción de formarse en la histórica base aérea de Armilla ubicada en Granada. Uno de los centros de aviación militar más antiguos de España y donde se enseñan todo tipo de materias relacionadas con la aviación. Desde meteorología, a navegación, pasando por maniobras de vuelo reales. Algo que genera auténtico pánico a una Leonor que no soportaría tener que ponerse a pilotar un helicóptero. Tomando así, una decisión completamente diferente a la de su padre, que sí pasó por Armilla.

Zarzuela tapa las vergüenzas de Leonor

La realidad es que desde Casa Real argumentan que Leonor va a realizar una formación diferente a la de Felipe VI, ya que tienen la idea de apostar por una enseñanza mejor adaptada a los nuevos tiempos y a las necesidades de la Corona. Sin embargo, la verdad reside en que el cambio viene provocado por el miedo de Leonor a volar. Algo más que aceptable pero que no se puede compaginar con la formación en vuelo en tiempo real.

Como alternativa, desde Zarzuela han optado por enviar a Leonor a la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia. En dicha academia no realizará pruebas de vuelo. Lo que no le permitirá tener la titulación de piloto de helicópteros. Sin embargo, es la única alternativa viable para que alguien con miedo a volar se forme en el Ejército del Aire. Qué contradicción tan Borbón.

Así pues, el miedo a volar de Leonor y su vértigo son el mayor impedimento para que la Princesa de Asturias pueda completar su tercer y último año de formación militar.