Leonor, tensión extrema con Letizia, muchos días termina llorando

Estos últimos meses a bordo de Elcano han sido especialmente complicados para Leonor. La Princesa de Asturias ha tenido que hacer frente a situaciones mucho más delicados que unos simples mareos o náuseas. Y es que en sus escalas en Chile, Brasil y Uruguay comenzó a estar en el centro de todo por culpa de la publicación de unas fotografías que mostraban su comportamiento cuando no estaba en actos oficiales. Imágenes en las que veíamos a Leonor bebiendo con sus amigos o disfrutando de un baño en las costas uruguayas. Algo que acabó dejando muy tocada a Leonor y especialmente enfada a Letizia.

Y es que desde que se publicaron las fotografías de la Princesa de Asturias, el control por parte de Letizia sobre su hija ha llegado a unos niveles absolutamente inaguantables para la joven. De hecho, tal y como hemos contado anteriormente, sus compañeros aseguran que Letizia le llega a llamar hasta en cinco ocasiones diferentes a lo largo del día. Un control desmedido que está hartando a Leonor.

De hecho, tal y como hemos podido saber, no son pocos los días en los que una vez cuelga la llamada, se pone a llorar y se encierra en su camarote privado durante lo que queda de día. Todo por culpa de la tensión provocada por las llamadas constantes de una Letizia que no deja respirar a Leonor, a la que tiene controlada en todos los aspectos. Pues, si no la llama a ella, llama a los comandantes de Elcano.

Leonor no quiere volver a convivir con su madre

A pesar de que sabe que debe volver a España para continuar con su formación militar, Leonor tiene muy claro que no va a convivir nunca más con su madre. Está harta del control enfermizo al que la ha sometido a lo largo de su vida y ya ha dicho basta. No quiere vivir bajo la mirada constante de Letizia, por lo que una vez llegue a España, se va a alejar tanto como pueda de su madre.

Así pues, Leonor lo está pasando especialmente mal por culpa del control al que la está sometiendo su madre. Una Letizia que es incapaz de vivir sin tener absolutamente controladas a sus dos hijas, que no pueden dar un paso sin que Letizia se entere.