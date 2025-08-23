Leonor, vacaciones sin freno, fuma y bebe sin parar

Leonor ha encontrado una nueva vida lejos de Zarzuela. Lejos queda esa niña que estaba constantemente bajo el control estricto de su madre y que no hacía nada que fuera susceptible de quedar fuera del marco de lo que se espera de una Princesa. Ahora, la hija de los Reyes de España es una joven despreocupada, centrada en disfrutar de la vida, de la juventud y de la noche. Una nueva forma de entender la vida, propia de alguien de su edad, pero muy poco habitual en la Casa Real de España, donde Letizia siempre trató de mantener a Leonor lo más alejada posible de la noche. Algo que no ha acabado logrando de ninguna de las maneras.

Ya hace tiempo que sabemos que a Leonor, la noche la confunde. Disfruta de salir a bailar en las mejores discotecas de cada ciudad que visita, no le da miedo beber y el tabaco es algo que la suele acompañar siempre que sale de noche con sus amigos y amigas. No es nada raro, pero sí que es una costumbre que no gusta nada a su madre, que siempre ha vendido una imagen muy diferente de su hija, a la que quiere que vean como un ejemplo de mujer perfecta e intachable.

Un verano de desenfreno

Según hemos podido saber, este verano no está siendo nada diferente de lo que ha venido siendo el invierno. De hecho, ha ido un punto más allá. Ahora que no tiene ninguna obligación a nivel académico ni profesional, Leonor puede hacer lo que quiera. Se ha ido a Grecia y ha pasado por todo tipo de ciudades durante este verano. Ciudades en las que no ha dejado indiferente a nadie con su forma de pasarlo bien.

Sin embargo, al fin y al cabo, los que peor lo pasan por el nuevo estilo de vida de Leonor son sus escoltas, que deben estar pendientes de ella durante las 24 horas del día. Cada momento es susceptible de cambiar de opinión y decidir salir de fiesta, obligando a sus escoltas a adaptar su día a las necesidades de la princesa.

Así pues, este verano ha demostrado que Leonor no está teniendo el comportamiento que Letizia tanto ha trabajado para inculcar a su hija, a la que le gusta demasiado la fiesta y el estilo de vida poco sano de la noche.