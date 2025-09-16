Leonor vuelve de las vacaciones en un estado físico deplorable

El final del verano no ha sido fácil para la princesa Leonor. Tras unas semanas de descanso, la heredera al trono ha vuelto a la rutina en una forma física que ha sorprendido a muchos. Su ingreso en la Escuela del Aire está a la vuelta de la esquina, y lo cierto es que no llega en las mejores condiciones.

Fuentes cercanas a Zarzuela aseguran que la princesa se ha dejado llevar por costumbres poco saludables. Comida rápida, exceso de fiestas y algún que otro exceso con la bebida habrían marcado sus vacaciones. Esto no solo preocupa a la Casa Real, sino sobre todo a la reina Letizia. Ella siempre ha defendido una vida sana y una imagen intachable para sus hijas, algo que ahora siente que se tambalea.

La situación ha encendido todas las alarmas. No se trata solo de la salud de Leonor, sino del riesgo de que su rebeldía se convierta en un problema público. Basta con recordar lo ocurrido en Brasil, donde fue captada en un momento comprometido. Cada paso en falso se convierte en un titular, y eso pesa demasiado en el entorno real.

Choque con Letizia

La tensión madre e hija se hace cada día más evidente. Letizia impone disciplina, dietas estrictas y moderación en todo. Leonor, en cambio, quiere vivir como cualquier joven de su edad. Para ella las fiestas y los excesos forman parte de la juventud. Para su madre, son un peligro directo a la credibilidad de la Corona.

En palacio el malestar crece. Las discusiones se han vuelto habituales y la relación entre ambas atraviesa un momento complicado. La reina teme que un paparazzi capture de nuevo a su hija en un instante poco oportuno. Una sola imagen podría hacer tambalear la cuidada reputación de la futura reina.

Mientras tanto, Leonor se mantiene firme en su deseo de vivir sin tantas ataduras. La rebeldía de la princesa y la obsesión de Letizia por la perfección parecen chocar de frente. El resultado es un pulso constante en el que nadie quiere ceder. La incógnita está en cómo afrontará Leonor su ingreso en la Escuela del Aire. Será allí donde deberá demostrar si es capaz de dejar atrás los excesos del verano y recuperar la disciplina que se espera de ella.