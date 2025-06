Leonor y la infanta Sofía tienen una hermana anónima de una relación tormentosa de Felipe VI

Felipe VI nunca destacó, como sí que lo hizo su padre, por ser un hombre con especial gusto por acostarse con todo tipo de mujeres. En este sentido, a pesar de que el actual Rey de España siempre resultó un hombre atractivo para las mujeres, no aprovechó eso para tener más relaciones en su juventud. De hecho no se le conocen demasiadas novias. Algo que llegó a preocupar a Juan Carlos I, que temía que circularan rumores sobre la orientación sexual de su hijo. Sin embargo, la realidad es que alguna de esas relaciones no acabó de la mejor forma.

Si nos centramos en el noviazgo que Felipe VI mantuvo con Isabel Sartorius, podemos llegar a la conclusión de que no acabó de la mejor manera posible. Pues, según reveló Pilar Eyre, la madre de la joven llamó a Zarzuela para comunicarle a la reina Sofía, una noticia que pudo haber dejado helada a la madre de Felipe VI, que respondió con mucha contundencia: “¿Tenemos un problema? No, el problema lo tenéis vosotros”. Así fue la respuesta a la supuesta paternidad por parte de Felipe VI.

Leonor y la infanta Sofía podrían tener una hermana perdida

En este sentido, la criatura que nació a raíz del embarazo de Isabel Sartorius, fue Mencía. La cual se acabó diciendo que era hija de Javier Soto. Algo que durante muchos años generó serias dudas por culpa de los rumores que apuntaban, según Pilar Eyre, a que Mencía era un calco de Felipe VI. Lo que invitaba a pensar que era el actual Rey de España, el verdadero padre de la niña. Es decir, que Leonor y Sofía tenían una hermana mayor.

Sin embargo, tal y como se ha encargado de advertir Pilar Eyre, las imágenes de Mencía, ahora que es mayor de edad, dejan claro que es Soto y no Borbón. La periodista apunta que no comparte ni un solo rasgo con Felipe VI y que sí que tiene cierto parecido con Javier Soto.

Así pues, tras muchos años de rumores y acusaciones, las fotografías de Mencía acabaron desmintiendo que Felipe VI pudiera tener una tercera hija, fruto de su relación con Isabel Sartorius.