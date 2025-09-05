Leonor y Letizia: “Se ha distanciado de la madre y está más unida a Felipe VI”

Letizia nunca ha destacado por ser la madre más cariñosa y cercana del mundo, de hecho, si ha habido algo por lo que la reina de España siempre ha destacado, ha sido por su fuerte disciplina a la hora de controlar muy seriamente la alimentación de sus hijas. Considera que comer bien es la base de una buena salud y durante años prohibió que en Zarzuela entraran alimentos que no fueran sanos para sus hijas. Desde ciertos dulces hasta productos ultraprocesados, hasta fritos, incluso aquellos que se hacían en la cocina de la residencia real, solamente aceptaba cosas hervidas, al horno y a la plancha con poco aceite. Además, en la disciplina y la apariencia era igual de dura y férrea.

Todo esto dejó cierta huella en la mente de una Leonor que siempre fue el foco principal de la obsesión de su madre. Letizia no iba a permitir que la sucesora de Felipe VI tuviera el más mínimo fallo. Debía ser siempre la mejor en los estudios, comer extraordinariamente bien, ser impecable en el protocolo y vestir siempre de forma impecable. Algo que hacía vivir llena de estrés a la joven, que con el paso del tiempo se fue distanciando de su madre para evitar que siguiera con ese control obsesivo.

Felipe VI, el bueno de la película

En cambio, Leonor siempre encontró en su padre a un aliado secreto. El rey nunca tuvo problemas con hacer ciertas concesiones con su hija, le permitía hacer, en secreto, lo que Letizia tenía tan prohibido. Además, lejos de arreglar los problemas con una reprimenda, Felipe VI siempre lo ha hecho de forma mucho más calmada y agradable. Lo que generó un vínculo sólido y lleno de confianza entre padre e hija.

Todo esto se ha acrecentado con el paso de los años. De forma natural, Leonor ha entendido que vive más a gusto al lado de su padre, la hace sentir más cómoda y tranquila. Es por esto que, tal y como cuentan desde dentro de Zarzuela: “se ha distanciado de la madre y está más unida a Felipe VI”.

Así pues, como cualquier persona, Leonor busca el entorno que la haga sentir más feliz y en este caso, su padre, Felipe VI, es la persona que ha encontrado la forma de transmitir comodidad a su hija, algo que Letizia nunca ha sido capaz de hacer.