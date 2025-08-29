Leonor y su hermana ignoran a su abuela, la reina Sofía, en Zarzuela

Si hay dos personas que no se soportan dentro de la Casa Real, esas son la reina Letizia y la reina Sofía. Desde que la esposa de Felipe VI llegó a Zarzuela, ha sido incapaz de mantener una relación de mínima cordialidad con su suegra, con la que apenas es capaz de dirigirse la palabra o mantener una conversación agradable sin acabar a gritos o hablando de muy malas maneras. Una situación que no solo ha afectado a la relación entre la consorte y la emérita, sino que ha acabado salpicando a otras personas dentro de la Casa Real, en especial a la infanta Sofía y a Leonor, que se han dejado influir por su madre.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, a lo largo de este verano, las hijas de los Reyes de España solo han pasado una vez a ver a su abuela. Lo hicieron el mismo día en el que llegaron a la residencia real para pasar parte del verano. A partir de ahí, nada de nada. Sofía esperaba que sus nietas la fueran a ver de vez en cuando. Sin embargo, lo único que recibe es el silencio y la indiferencia absoluta. No tienen interés alguno en lo que le pase a su abuela.

La reina Sofía se siente abandonada por los suyos

Tal y como afirma Pilar Eyre, la vida de la reina Sofía en Zarzuela es de lo más triste. Se ha quedado sola y abandonada. Nadie le hace caso y recibe visitas cada vez con menos frecuencia. Y gran parte de la culpa de eso la tiene Letizia, que se ha dedicado a hablar mal de ella y a manipular a la infanta Sofía y a Leonor para que no se acerquen a su abuela. Una táctica que está provocando un fuerte dolor en la emérita.

Todo esto ha derivado en un verano de lo más aciago para la reina Sofía, que si no fuera por las visitas de los Urdangarin y de los Marichalar, habría pasado el verano sin la compañía de ninguno de sus familiares. Lo que habría acabado por devastar la poca salud mental que le queda.

Así pues, ni Leonor ni la infanta Sofía han tenido la deferencia de pasar por Zarzuela para ver y pasar un rato con su abuela, que lo está pasando realmente mal por culpa del delicado estado de salud de Irene de Grecia.