Letizia abortó embarazada de más de tres meses para poder contraer matrimonio con Felipe VI

El matrimonio formado por Letizia y Felipe VI nunca fue una unión especialmente natural ni llena de sentimientos. Hace tiempo que sabemos que la única motivación que llevó a Letizia a darle el sí quiero a Felipe VI no fue otra que la de conseguir escalar dentro de la escalera de la sociedad y alcanzar esa tan ansiada posición de poder económico y social. Letizia siempre soñó con llegar a lo más alto y para conseguirlo jamás le importó pisotear a los demás y hacer daño. Sin embargo, tal y como señala Javier Bleda, la consorte llegó a hacer algo mucho peor para alcanzar esas metas.

Tal y como cuenta el citado periodista en el canal de YouTube de Laura Rodríguez, Letizia conoció a Felipe VI, el entonces Príncipe de Asturias, mientras todavía era pareja de David Tejera, periodista y compañero de profesión de Letizia. Mantenían una relación seria y tenían planes a largo plazo. Al menos hasta que Felipe VI entró en la ecuación y los echó por los suelos. Incluso el sueño de ser padres. Y es que cuando ella conoció a Felipe, estaba embarazada.

Casa Real no podía permitir que Letizia comenzara embarazada la relación

La realidad es que dentro de Zarzuela nunca estuvieron especialmente satisfechos con la elección de Letizia. Era una mujer divorciada y plebeya, no gustaba nada. Sin embargo, si llegaba embarazada de otro hombre era ya impensable que fuera aceptada. Ese bebé debía desaparecer de forma secreta. Fue por este motivo que, junto a Felipe VI y con la colaboración de David Rocasolano, se organizó un proceso de aborto secreto, para así acabar con la criatura y permitir que Letizia fuera presentada como la pareja oficial del entonces Príncipe de Asturias.

La realidad es que, visto desde este punto, es absolutamente maquiavélico lo de Letizia. Llegar al punto de interrumpir un embarazo buscado y deseado solo por alcanzar unas metas personales demuestra el tipo de persona que es la consorte. Y es evidente que no le importa lo más mínimo lo que les pase a los demás.

Así pues, para poder formar pareja con Felipe VI, Letizia tuvo que pasar por un proceso de aborto, acabar con un embarazo que sí que fue deseado y así poderse convertir en la novia y después esposa de Felipe VI.