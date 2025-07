Letizia amenazó con volver a la televisión si la echaban de Zarzuela

La relación entre Felipe VI y la reina Letizia hace años que está en un momento crítico. De hecho, los que conviven con ellos aseguran que no hay ni un solo día de convivencia en el que no haya habido una discusión más o menos intensa. En este sentido, los Reyes de España no han tenido pocos amagues de divorcio o de una separación. Todos ellos mostrados por parte de un Felipe VI que cuando estalla, lo hace con fuerza y sin miedo a lo que pueda llegar a soltar por la boca. Y es que si el monarca español pierde los nervios, lo hace a lo grande. Eso sí, siempre encontraba una respuesta a la altura, por parte de Letizia.

Una de las réplicas más frecuentes y duras por parte de Letizia, siempre era la de amenazar a su marido con volver a aparecer en televisión si decidían echarla de Zarzuela. La Reina de España no está por la labor de perder sus privilegios, por lo que ya ha hecho saber a Felipe VI que, si se siente acorralada, su respuesta puede ser feroz y letal para la Casa Real.

Letizia y un regreso soñado a televisión

La realidad es que tener a una exmonarca ocupando un espacio en la parrilla televisiva es una fantasía con la que muchos sueñan. Desde los telespectadores hasta los directores de más de un programa. Y es que, a pesar de que sería sumamente caro contar con Letizia, todos saben que su presencia garantizaría unas audiencias récord, en especial si la finalidad del programa es la de ir contando toda la verdad sobre los secretos que se esconden dentro de Zarzuela. Algo que genera un interés mayúsculo.

Sin embargo, en la Casa Real no están dispuestos a vivir un nuevo caso Urdangarin. Ya les está saliendo bastante caro esto de mantener contento al que fuera Duque de Palma, como para estar pagando millonadas a Letizia para tenerla contenta y callada. Además, la Reina de España es mucho más vengativa que Iñaki, ella no dudaría a la hora de cargar con todo.

Así pues, Letizia ha usado su pasado en televisión y sus contactos en el mundo mediático para amenazar a Felipe VI con contar toda la verdad si deciden echarla de la Casa Real.