Letizia, contra Juan Carlos I: airea que va en silla de ruedas, se cae, necesita ayuda para ir al baño

Desde la publicación de las memorias de Juan Carlos I, la figura de la reina Letizia ha vuelto a situarse en el epicentro de las críticas y polémicas familiares. Según varias fuentes, la monarca no solo se siente dolida, sino profundamente sorprendida por las afirmaciones de su suegro. Juan Carlos, en sus memorias, presenta una versión de los hechos que deja entrever sus rencores y ataques personales, y que parece más un ajuste de cuentas que un relato histórico.

En su círculo más íntimo, Letizia ha relatado los efectos visibles de la edad y los problemas de movilidad de Juan Carlos, describiendo cómo necesita ayuda para desplazarse, sentarse y, en ocasiones, incluso para ir al baño. Esta situación no solo evidencia la fragilidad física del emérito, sino también la tensión emocional que genera dentro de la familia. Pilar Eyre, conocida por su valentía al abordar los secretos de la Casa Real, detalla que la reina se siente traicionada y dolida, especialmente porque jamás fue consultada sobre el contenido del libro. Su reacción inicial fue buscar el apoyo de Felipe VI, quien no dudó en ponerse de su lado frente a su padre, confirmando la alianza del matrimonio frente a la figura del rey emérito.

Dos versiones de la misma familia

La controversia mediática también ha alcanzado a la prensa del corazón, mostrando un claro enfrentamiento entre revistas y enfoques. Mientras medios como ¡Hola optan por blanquear la imagen de Juan Carlos y minimizar la figura de Letizia, otras publicaciones, como la catalana Lecturas, no dudan en contar la realidad tal como la viven los protagonistas. En este contexto, Letizia aparece como la única plebeya que ha sufrido las consecuencias de las infidelidades y los escándalos de Juan Carlos, la que más ha luchado para proteger la dignidad de la familia y mantener la estabilidad del reinado de Felipe VI.

La reina ha sido objeto de un tratamiento desigual en la prensa: vetada durante largos periodos, retratada de manera poco favorecedora y, en ocasiones, ridiculizada. Este contraste no solo refleja la polarización mediática, sino también la división interna de la familia real, con Juan Carlos en un extremo y Letizia y Felipe en el otro. La historia que se dibuja es la de una mujer que, enfrentada a la corrupción y los secretos de su suegro, ha sabido mantenerse firme, combinando indignación y resiliencia, y recordándonos que incluso en la realeza, los conflictos familiares son profundamente humanos.