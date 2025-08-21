Letizia contrata a un entrenador personal para su hija: “Fuma, se ahoga, es incapaz de hacer flexiones”

Si hay algo que siempre ha preocupado mucho a Letizia, eso ha sido el estado físico de sus hijas. La reina de España vive obsesionada con que Leonor y Sofía sean como ella. Dos chicas obsesivas con la alimentación y con todo lo que llegan a ingerir. Necesita que lleven un estilo de vida saludable. Algo que nunca ha sido capaz de conseguir. Especialmente desde que Leonor comenzó a vivir por su cuenta. Fue a partir de ahí cuando todo se comenzó a torcer. La Princesa de Asturias descubrió la libertad y pasó de las exigencias y prohibiciones que le había impuesto su madre.

En este sentido, la mala alimentación y los hábitos de vida poco saludables de Leonor han acabado provocando que tenga serios problemas en su paso por el ejército. Y es que, allá por donde ha pasado, siempre ha recibido la misma crítica: si no fuera la hija de Felipe VI, nunca habría sido aprobada en ningún lugar. Su estado físico es deplorable y se demostró en Zaragoza, Marín y en Elcano. Una situación que ha preocupado a Letizia.

Leonor comienza con los entrenamientos personalizados

Para tratar de enderezar el rumbo de su hija, Letizia ha contratado los servicios de un entrenador personal, cuyo único objetivo va a ser el de poner en forma a la Princesa de Asturias. Sin embargo, ese objetivo va a ser complicado de alcanzar. Y es que el punto de partida es muy bajo. Según comentan desde su entorno, “Leonor fuma, se ahoga y es incapaz de hacer flexiones”. No es el estado propio de una chica de su edad.

Esta realidad no hace más que demostrar que en el ejército siempre han tenido razón. Leonor nunca ha tenido el más mínimo cuidado ni con su dieta ni con su estilo de vida. Ha dado mucha más prioridad a la diversión, al ocio y a los malos hábitos. Lo que a la larga la ha llevado a necesitar la ayuda de un profesional para recuperar una forma física mínima.

Así pues, dado el pésimo estado de su hija, Letizia ha tomado la decisión de ponerle un entrenador personal a su plena disposición para cambiar el rumbo de una Leonor que no estaba yendo por el buen camino.