Letizia dispara su patrimonio por más de ocho veces desde TVE

Desde su juventud, Letizia no ha dado ni una sola puntada sin hilo. Todo lo que ha hecho ha tenido una finalidad muy clara y un objetivo final más que definido. En este sentido, ya mostró durante su escalada en el mundo del periodismo que no tenía ni un solo escrúpulo a la hora de acostarse y relacionarse con quien le hiciera falta, con tal de poder escalar en su sector. Un buen ejemplo de ello lo fue su relación con Jim Russo, del que se trató de aprovechar a base de relaciones íntimas de las que siempre trató de sacar beneficio, de una forma u otra. Lo que ha acabado haciendo que Letizia tenga esa vida que tanto anheló.

En este sentido, Letizia se casó con Felipe VI para convertirse en una mujer rica y poderosa. Ese ha sido siempre su objetivo y, cabe destacar, que lo ha logrado. Según ha revelado el medio inglés Express, la Reina de España cuenta con un patrimonio de más de 8 millones de euros. Una cantidad de dinero que ha acumulado gracias a su posición y a su matrimonio con Felipe VI.

Letizia pasó de obrera a ser una de las personas más ricas del país

La realidad es que los orígenes de Letizia no son ni distinguidos ni propios de la nobleza española. La Reina de España era presentadora de TVE y, a pesar de que ni se acercaba a ser rica, tampoco lo pasaba especialmente mal al llegar a final de mes. El dinero no le sobraba como ahora, pero sí que vivía con cierta tranquilidad y sin problemas para tener cierta calidad de vida.

Cabe destacar que, a diferencia de Felipe VI, Letizia no ha hecho público su patrimonio. Al no ser parte de la Corona, desde Zarzuela defienden que no debe hacer este ejercicio de transparencia, por lo que los datos que tenemos ahora carecen de oficialidad, aunque sí que pueden considerarse oficiosos. Especialmente si tenemos en cuenta que formar parte de la Casa Real significa enriquecerse de forma inevitable.

Así pues, gracias a su llegada a Zarzuela, la reina Letizia ha sido capaz de multiplicar por mucho un patrimonio que pasó de ser nulo cuando trabajaba en TVE, para ser de 8 millones de euros ahora que es Reina.