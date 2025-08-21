Letizia, el peor verano por el neuroma de Morton: “Tiene que pasar por el quirófano”

No están siendo los tiempos más sencillos para Letizia. La Reina de España viene de un año ciertamente complicado en todos los aspectos. Sin embargo, si ha habido algo que ha hecho que la esposa de Felipe VI lo haya estado pasando muy mal, es un problema médico que arrastra desde hace años y que hace imposible que pueda caminar y mantenerse de pie durante largos periodos a lo largo de los días. Además, se trata de una dolencia que no mejora con el tiempo, sino que empeora. Lo que está haciendo que este verano sea muy complicado para Letizia, que ya no sabe qué más puede hacer.

Según cuentan fuentes cercanas a la Casa Real, el problema de Letizia viene provocado por una afectación en el pie que provoca la irritación y el engrosamiento de uno de los nervios ubicados en la planta del pie. Un problema realmente doloroso y molesto que genera un dolor agudo y punzante cada vez que se apoya el pie. Es decir, un problema de salud que se ha convertido en un sinvivir para Letizia, que ya sabe que solo tiene una alternativa. Especialmente ahora que ha visto que el tratamiento conservador no le sirve de nada.

Los médicos de Zarzuela han sido muy claros

La realidad es que, tal y como cuentan fuentes cercanas al equipo médico de Letizia, la Reina de España tiene una cita inevitable con el cirujano. “Tiene que pasar por el quirófano si quiere poner fin a sus dolores”. Así de claros y categóricos son los médicos de la Casa Real, los cuales ya le han hecho saber a Letizia que cuanto antes sea operada, mejor le irá, ya que se va a olvidar, en cuestión de semanas, del dolor inaguantable que está teniendo que sufrir.

Además, el verano es una época en la que el calzado no es el más amigable para los pies. A Letizia le gusta usar sandalias y zapatos muy ligeros, los cuales no destacan por tener una suela especialmente flexible. Más bien todo lo contrario, el pie debe trabajar demasiado, lo que empeora los dolores de una Letizia que se niega a llevar calzado ortopédico.

Así pues, todo apunta a que, una vez vuelva a Madrid, Letizia va a tener que pasar por el quirófano para tratar de subsanar los problemas que le está dando su pie.