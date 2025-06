Letizia es quien ha contado a Leonor y Sofía que los médicos no le dan más de dos años de vida

Hace bastante tiempo que las buenas noticias escasean en Zarzuela. En especial aquellas relativas al estado de salud de sus integrantes de mayor edad. Y es que, no solo se trata del envejecimiento y empeoramiento constante de Juan Carlos I o de los problemas de circulación de la reina Sofía, sino que hay una tercera persona que lo está pasando realmente mal por culpa de una enfermedad incurable. Se trata de Irene de Grecia, la hermana de Doña Sofía, la cual hace ya varios años que lucha contra el avance implacable del Alzheimer.

La realidad es que Irene de Grecia o la tía Pecu, como la conocen cariñosamente en Zarzuela, es una de las personas más queridas de la Casa Real. De hecho, hasta Letizia le guarda cierto aprecio a pesar de ser la persona más cercana a su mayor enemiga, la reina Sofía. Sin embargo, este cariño hace que todavía sea más duro el hecho de ver como sus capacidades cognitivas se van deteriorando a pasos agigantados.

Leonor y la infanta Sofía están devastadas

Cabe destacar que no hay nadie en Zarzuela que no sea consciente de que la tía Pecu está muy mal. Sin embargo, por mucho que la quieran, Leonor y la infanta Sofía no pueden estar todos los días con ella. Es por este motivo que Letizia se ha encargado de mantener informadas a sus hijas. Sin embargo, las noticias que les transmite no suelen ser muy positivas. De hecho suelen acabar entre lágrimas por la tristeza que genera ver tan deteriorada a Irene de Grecia.

En esta línea, las últimas pruebas médicas habrían evidenciado que el Alzheimer está ganando fuerza en la tía Pecu, a la que no le dan más de dos años de vida. Además, estas dos vueltas al sol no se presentan como las más alegres del mundo. Pues, la calidad de vida de la hermana de la reina Sofía apunta a ser mala.

Así pues, las hijas de Felipe VI y Letizia ya están enteradas, gracias a su madre, de la evolución de la tía Pecu, que gracias a su afable carácter, se ha convertido en una de las personas más queridas dentro de Zarzuela.