Letizia es quien no ha dejado que Leonor vea a su abuelo durante el verano

Este verano, la Familia Real española ha comenzado su tradicional estancia en Mallorca, pero no todo ha sido como en años anteriores. Don Juan Carlos, abuelo de la Princesa Leonor, invitó a todos sus nietos a disfrutar de unas vacaciones en Cascais. Sin embargo, ni Leonor ni la Infanta Sofía pudieron acompañarle. Según fuentes cercanas, la decisión de que no asistieran fue tomada por la Reina Letizia.

La ausencia de las jóvenes ha generado comentarios entre los medios y en redes sociales. Mientras tanto, los Reyes y sus hijas mantienen una agenda intensa en la isla. La Princesa Leonor continúa con su formación y con los preparativos para posibles actividades deportivas, como la Copa del Rey Mapfre de vela, un evento que históricamente ha reunido a varias generaciones de la familia. Por su parte, la Infanta Sofía también sigue vinculada a compromisos deportivos y culturales, aunque de manera más discreta.

Aunque la estancia estival combina descanso y compromisos oficiales, este veto familiar marca una diferencia notable con respecto a años anteriores, cuando la relación de los nietos con Don Juan Carlos era más cercana y abierta. Algunos expertos señalan que estas decisiones buscan proteger la imagen pública de la Princesa y su bienestar emocional, evitando conflictos mediáticos o tensiones familiares que puedan trascender.

Compromisos y novedades de la Familia Real

Más allá de las restricciones, la agenda de la Familia Real combina tradición e innovación. Don Felipe sigue participando activamente en la Copa del Rey Mapfre, mientras la Reina Letizia se desplazará a Tenerife para eventos culturales. La Princesa Leonor y la Infanta Sofía viajarán a Suiza para animar a la Selección Española femenina de fútbol, demostrando su cercanía con el deporte y con la juventud.

Este verano también trae cambios logísticos: la entrega de trofeos de la regata se trasladó al Palacio de La Almudaina, reforzando su dimensión institucional. Además, los despachos entre el Rey y el presidente del Gobierno se realizan ahora en Marivent, buscando mayor discreción. La Reina emérita Sofía ha retrasado su llegada a Mallorca, lo que también ha sido muy comentado por residentes y veraneantes.

En resumen, el verano 2025 de la Familia Real mezcla tradición, nuevos compromisos y decisiones familiares polémicas. La ausencia de Leonor y Sofía en Cascais subraya que incluso en vacaciones, las decisiones de la Reina Letizia tienen un impacto directo en la vida de los jóvenes miembros de la Casa Real.