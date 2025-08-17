Letizia es una de las beneficiarias de la herencia de Juan Carlos

La figura de Letizia Ortiz siempre ha estado envuelta en misterio y desconfianza dentro de la monarquía española. Su paso del periodismo a la realeza fue visto con recelo, y ahora una nueva información reabre todas las sospechas: la actual Reina de España figura como una de las beneficiarias directas de la herencia de Juan Carlos I. Así lo aseguran voces cercanas al entorno de la familia, que apuntan a que este pacto se firmó antes incluso de su matrimonio con Felipe VI.

Según las revelaciones de Laura Rodríguez y otros analistas, Letizia no solo habría garantizado su lugar en la Corona, sino también su futuro económico. Su nombre aparece vinculado a fondos privados del rey emérito, canalizados a través de cuentas en el extranjero y estructuras financieras opacas. La teoría que sostienen estas fuentes es clara: el matrimonio entre Felipe y Letizia no fue una unión romántica, sino un acuerdo estratégico sellado de antemano, una auténtica tapadera que blindaba la posición de ambos en la institución.

Letizia se hará millonaria gracias al emérito

Los documentos a los que se hace referencia señalan que Letizia tendría acceso a una porción reservada de la fortuna personal de Juan Carlos I, que se calcula en torno a los 1.800 millones de euros. Lejos de ser una cláusula simbólica, este compromiso representaría una auténtica garantía de poder y de independencia económica para la consorte. “Letizia no solo aseguró su posición institucional, sino también su patrimonio”, recalcan Rodríguez y Rafael Rosselló.

La explicación encajaría con la vida de lujo que rodea a la Reina y a su madre, Paloma Rocasolano. Viajes exclusivos, residencias privadas y estancias prolongadas en el extranjero dibujan un estilo de vida que supera con creces el presupuesto oficial que la Casa Real destina a la consorte. De este modo, el pacto con el emérito explicaría lo que muchos observadores consideran un secreto a voces: Letizia siempre jugó con ventaja dentro de la familia Borbón.

Así pues, la incógnita sobre su matrimonio con Felipe VI cobra un nuevo sentido. La Reina habría tenido razones de peso para mantener la unión, a pesar de que desde hace más de un año ambos viven en residencias separadas dentro de la Zarzuela. El acuerdo económico previo, sellado con la bendición de Juan Carlos I, la convierte no solo en Reina, sino en heredera privilegiada de un patrimonio millonario que vuelve a poner en jaque a la Casa Real.