Letizia está en manos de una nutricionista especializada en menopausia

Letizia llegó a la corona siendo muy joven, con apenas 30 años. Pero esos 30 años ya quedaron atrás. Hoy tiene 52 y, como cualquier mujer de su edad, su cuerpo empieza a experimentar cambios propios de la madurez. La reina cuenta con un equipo completo de especialistas que la asesoran. Su objetivo siempre es mantenerse saludable, tanto física como mentalmente. Es exigente consigo misma y busca mostrar su mejor versión en cada aparición pública.

En el último año, varios cambios han tenido lugar en su equipo. Desde la renovación de su secretaria personal hasta la incorporación de una nueva nutricionista: Andrea Carucci. De nacionalidad argentina, Andrea trabajó antes como diseñadora de joyas. Su trayectoria en nutrición comenzó más tarde, pero con gran dedicación. La conocimos públicamente por primera vez en 2016, durante una cena con los reyes y Jordi Gutiérrez en el restaurante de Pepa Muñoz. Tras varias apariciones discretas, se la ha visto recientemente en eventos como el Día de la Hispanidad y el 80.º cumpleaños del empresario Arturo Fernández en Madrid.

Andrea Carucci: nutrición especializada en menopausia

Letizia siempre ha apostado por una alimentación sana. Los productos ecológicos y los superalimentos forman parte de su rutina diaria. Incluso se ha ocupado personalmente de los menús de sus hijas durante sus años de formación. Ahora, ha dado un paso más al confiar su cuidado nutricional a Andrea Carucci, experta en menopausia.

Andrea combina la nutrición funcional con un enfoque holístico de la salud. Es graduada en Nutrición y Dietética por la Universidad Rey Juan Carlos y cuenta con un título de Experta en Microbiota por la Universidad de Colorado. Además, se ha formado en Medicina Biológica, Ginecología Natural, Reflexología, Auriculoterapia, Oncología, Enzimas, Kinesiología y Acupuntura. Su perfil combina ciencia y terapias naturales, lo que le permite abordar la menopausia desde distintas perspectivas.

Precisamente esta especialidad es la razón por la que Letizia la eligió. Andrea ayuda a la reina a gestionar los cambios de esta etapa, garantizando que siga activa y saludable. La elección refleja la prioridad de Letizia: cuidarse con rigor, pero también con inteligencia. En esta nueva etapa, la combinación de disciplina personal y asesoramiento profesional le permite afrontar la menopausia con confianza y bienestar.