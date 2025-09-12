Letizia ha tenido una aventura de cama con un amigo de la infancia de Felipe VI

Letizia nunca ha sido una pareja fiel a sus hombres, y con Felipe VI la historia no ha sido diferente. Su carácter independiente y su forma de vivir los afectos han sido siempre motivo de comentarios en los círculos más cercanos a la familia real. Y es que detrás de la sonrisa institucional y los gestos de complicidad con el rey, según el periodista Joaquín Abad, se esconden vínculos personales que van mucho más allá de la rutina matrimonial.

Abad asegura que uno de esos vínculos más significativos de la reina habría sido con Javier López Madrid, amigo de toda la vida de Felipe VI y figura muy conocida en los ámbitos empresariales del país. El periodista, en una reciente intervención en un canal de YouTube, relata que Letizia y López Madrid compartieron una relación “especial”, marcada por cercanía constante, confidencias y encuentros que no pasaron desapercibidos para su entorno. Incluso señala que entre ambos se produjeron viajes compartidos, escapadas discretas a ciudades como París y momentos de complicidad que trascendían la simple amistad.

Letizia, se lía hasta con el amigo de su marido

Lo que hace más llamativa esta historia es el perfil de López Madrid. Amigo íntimo del rey desde la infancia, su nombre ha estado vinculado a grandes empresas y ha formado parte de los círculos más selectos alrededor de Zarzuela. Según Joaquín Abad, esta combinación de cercanía personal y posición social creó una relación con Letizia difícil de ignorar, que habría generado murmullos y suspicacias dentro del círculo más cercano de la familia real.

Abad insiste en que no se trata de confirmar con certeza una relación sentimental ni una aventura definitiva, sino de reconocer que existía una afinidad especial y sostenida en el tiempo, capaz de alterar la percepción que se tenía de la reina en privado. El periodista subraya que estas conexiones personales forman parte del relato no oficial de Letizia, añadiendo capas a su figura más allá de la imagen pública que proyecta en sus actos oficiales.

Así pues, aunque la Casa Real mantiene el silencio habitual y la reina continúa con su agenda institucional, el testimonio de Joaquín Abad dibuja un retrato más complejo y humano de Letizia, una mujer que, según el periodista, no siempre ha seguido las normas del corazón que la institución espera de ella.