Letizia, irreconocible en Zarzuela, fuma, bebe y en bikini

Se acerca el final del verano y el cuerpo de Letizia lo ha comenzado a sentir. La reina de España siempre ha destacado por disfrutar mucho más del calor y de los rayos de sol del verano que de la nieve y del frío del invierno. A ella, si hay algo que le gusta, es pasarse horas acostada en la playa o en la cubierta de su barco, recibiendo los rayos del sol en todo su esplendor. Algo que no puede acabar de hacer cuando está en Madrid, ya que, obviamente, el mar le queda algo lejos. Es por este motivo que, para evitar despedir demasiado pronto el verano, la consorte ha encontrado una alternativa ideal dentro de Zarzuela.

En este sentido, tal y como cuentan fuentes cercanas a la Casa Real, Letizia no está por la labor de asumir que se le ha acabado el verano. Está dispuesta a aprovechar hasta el último rayo de sol. Por lo que ya se ha vuelto algo normal ver, desde las 11 de la mañana hasta las 16 de la tarde, a la reina tomando el sol en bikini en la piscina de Zarzuela, la cual, a estas alturas, suele estar cerrada o en tareas de mantenimiento. Sin embargo, por orden de Letizia, se han pospuesto estas operaciones.

Letizia sigue de vacaciones en casa

De hecho, los que la han visto aseguran que es como si Letizia estuviera de vacaciones en su propia casa. Se pasa el día acostada al sol, con una copa de vino, cerveza o un cóctel, mientras de vez en cuando se enciende un cigarro. Cuando le da calor se tira al agua y van pasando las horas hasta que el sol comienza a bajar. Ahí se retira y se va al interior del Palacio del Príncipe, donde vive a su aire sin la molestia de su marido, Felipe VI.

La realidad es que pocos esperaban esta actitud por parte de una Letizia a la que parece que se le ha hecho muy corto este verano. Se niega a aceptar que debe volver a la rutina y ha adquirido unos hábitos sumamente extraños en ella.

Así pues, mientras que antes se escondía para darse sus placeres secretos, Letizia ha encontrado en la piscina de Zarzuela su lugar ideal para descansar y estar a gusto bebiendo, fumando y tomando el sol a su aire.