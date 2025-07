Letizia, mala fama en tiendas de lujo de Madrid, la tienen calada

En las grandes tiendas de lujo de la calle Serrano de Madrid ya conocen muy bien las costumbres que tiene Letizia. La Reina de España es muy fan de una de las principales firmas de moda que se encuentran en esa misma calle. En este sentido, como es normal que hagan las grandes figuras mediáticas como lo es Letizia, las marcas permiten que llegue, elija las prendas que más le gusten y, a cambio de llevarlas puestas y, de cierto modo, promocionar la marca, permiten que se lo lleve sin pagar ni un solo euro. Es una práctica muy habitual y con la que las marcas y tiendas de lujo están más que satisfechas. Sin embargo, el problema llega cuando esa relación de confianza se sobrepasa y se llega a un punto de abuso de ese permiso.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, no es nada raro ver cómo Letizia llega a una tienda de ropa de lujo y comienza a comprar una serie de prendas que no son de su talla habitual. Y es que, a pesar de que ahora se llevan las prendas algo grandes, no es el caso con una Letizia que, en las tiendas, ya saben lo que hace: se lleva ropa gratis para tener contenta a su madre, Paloma Rocasolano.

Las marcas solo quieren vestir a Letizia

La realidad es que no hay nadie que se atreva a decirle nada a Letizia. No se la pueden jugar a dejar descontenta a la Reina de España y que deje de llevar sus modelitos. Sin embargo, ya han mostrado, en cierto modo, su molestia por el hecho de que Letizia se aproveche tanto de su posición. Todavía más, teniendo en cuenta que el dinero nunca va a ser un problema para ella, por lo que podría dignarse a pagar la ropa de su madre.

Y es que, al fin y al cabo, a las grandes firmas solamente les interesa vestir a Letizia y a sus hijas. Saben que la publicidad que les va a hacer Paloma Rocasolano es nula e inútil. Por lo que sí que hay cierto nivel de molestia con el hecho de tener que relegar piezas de más de 500 euros a la madre de Letizia.

Así pues, a pesar de que están encantadas de darle ropa para ella, en las grandes tiendas de lujo de Madrid ya tienen caladas las malas costumbres de una Letizia que se dedica a llevarse ropa gratis para su madre.