Letizia no usa la misma ropa interior que la mayoría de las españolas

Cuando vemos a la reina Letizia en actos oficiales, una cosa es evidente: todo le queda impecable. Sus vestidos, especialmente los más ceñidos, se ajustan con una precisión milimétrica. No hay arrugas, no hay marcas. Y no es solo por su figura. El secreto está en lo que no se ve: la ropa interior.

Un detalle invisible… pero clave

Letizia ha aprendido con los años. En sus primeros años como reina, cometió errores. Algún tirante fuera de sitio, costuras que se marcaban o tejidos poco discretos. Hoy, eso es parte del pasado. Ahora, cada look está medido al milímetro. Y eso incluye lo que va debajo.

Vestidos firmados por Felipe Varela, muchos de ellos ajustados, parecen hechos a medida sobre su piel. No hay señales de sujetadores, bragas o cualquier otro elemento que interrumpa la caída de la tela. ¿Cómo lo consigue? Con una selección de ropa interior que dista mucho de la que usamos la mayoría de las mujeres.

Bodys, fajas y combinaciones

Según personas cercanas al entorno de estilismo de la reina, Letizia opta en muchas ocasiones por bodys completos. Estas prendas estilizan, alisan el abdomen y eliminan cualquier pliegue. Incluso las mujeres más delgadas, como ella, sacan provecho de estos recursos. No se trata solo de moldear, sino de dar uniformidad.

Las fajas también juegan un papel importante. Nada de fajas incómodas y gruesas. Hoy en día existen versiones ligeras, invisibles y muy efectivas. Además, la combinación clásica, esa prenda que muchas dejaron de usar hace décadas, ha vuelto al primer plano. Letizia la recupera para dar mayor elegancia a los vestidos de tejidos más finos.

Este tipo de prendas no son frecuentes en la mayoría de los cajones de las españolas. Pero hacen una gran diferencia. Muchas mujeres tienen ese vestido precioso que solo se han puesto una vez porque “marca demasiado” o “no queda como en la tienda”. La ropa interior adecuada cambia eso por completo. Letizia ha entendido que el secreto de un buen look no siempre está en el vestido. Muchas veces, está en lo que no se ve. Y ahí, marca la diferencia.