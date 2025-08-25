Letizia, obligada a volver a España, no quería venir, asegura que no trabaja en vacaciones

La Reina Letizia no pensaba regresar a España todavía. Tenía marcado en su agenda volver el día 1. Pero los graves incendios que han golpeado al país han cambiado todos los planes. Este mismo año, el sistema satelital Copernicus ha cifrado en 350.000 hectáreas la superficie quemada. Una cifra histórica. Zamora, León y Ourense han sido las provincias más castigadas. Cuatro personas han perdido la vida. Miles han tenido que abandonar sus casas.

El Rey Felipe VI, como Capitán General, visitó hace pocos días el cuartel de la Unidad Militar de Emergencias. Quería seguir de cerca el trabajo contra el fuego. Reconoció la labor de todos los equipos, desde militares a voluntarios. Habló de una situación “extremadamente crítica” y subrayó que lo primero es “proteger y atender a la sociedad civil”. El regreso de Letizia tiene un objetivo claro: estar junto al Rey en las visitas a las zonas afectadas. Casa Real ha confirmado que quieren escuchar a los vecinos, ver los daños y agradecer el esfuerzo de quienes han combatido las llamas.

Apoyo y compromiso en primera línea

La agenda de los Reyes en esta vuelta será intensa. No solo visitarán las áreas destruidas. También están estudiando cómo ayudar económicamente a la reconstrucción. Lo harán a través de la Fundación Hesperia, de la que son Presidentes de Honor. El comunicado oficial habla de destinar fondos propios a proyectos de recuperación. Una ayuda que podría marcar la diferencia en muchas comunidades.

Felipe VI ya ha lanzado un mensaje claro: “Nuestro reconocimiento y máxima gratitud por el trabajo que estáis realizando para proteger a la población”. Aunque las temperaturas han bajado y la situación está más controlada, aún quedan focos activos. Ahora empieza la parte más difícil: recuperar lo perdido. Casas, tierras, bosques… todo un patrimonio natural y material que tardará años en volver.

Al igual que hicieron en otras crisis, como las inundaciones en Valencia, los Reyes quieren estar presentes. Letizia, que asegura que en vacaciones no trabaja, esta vez ha hecho una excepción. La emergencia lo ha exigido. Y aunque no quería interrumpir su descanso, el deber ha pesado más.