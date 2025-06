Letizia rechaza dos casas, una de invierno y otra de verano, y un sueldo vitalicio para salir de Zarzuela

No han sido pocas las crisis a las que han tenido que hacer frente los Reyes de España. Y es que, si la Casa Real no tenía suficientes problemas con todos los escándalos relacionados con Juan Carlos, lo que pasó con Urdangarin y otros mil y un problemas, Felipe VI y Letizia han tenido que batallar para que su matrimonio parezca lo más estable posible. Algo que, a raíz de lo sucedido con Jaime del Burgo ha resultado ser prácticamente imposible, ya que Felipe no tiene ninguna intención de llevarse bien con su esposa.

Ante esta situación, en Zarzuela acabaron tomando la decisión de darse mucho más espacio y de evitar convivir durante la mayoría de días. De hecho, hace años que Felipe VI y Letizia viven bajo techos diferentes y no comparten cama. Él vive en el Palacio de la Zarzuela, mientras que ella está en el Palacio del Príncipe, a más de un kilómetro de su marido. Una distancia que, si fuera por Felipe VI iría mucho más allá de los metros.

Felipe VI trató de firmar el divorcio

El Rey de España hace tiempo que no soporta la actitud de Letizia. Considera que es una persona dañina para su entorno y no la quiere tener cerca. De hecho solamente comparten tiempo juntos cuando deben acudir a algún acto oficial. Sino ni se hablan ni se dicen nada durante días enteros. Sin embargo, Felipe VI quería ir mucho más allá y, ahora con los 18 años de la infanta Sofía tenía previsto pedirle el divorcio a su esposa. Sin embargo, Letizia ni se plantea dejar de ser Reina de España.

Si Letizia aceptó casarse con Felipe VI, no fue ni por amor ni por nada parecido. La consorte solamente quería ser lo que es hoy. Una mujer reconocida en todo el mundo, con un poder descomunal y con una cantidad de dinero en su poder que jamás hubiera imaginado. Es por este motivo que ha llegado a rechazar ofertas de varias casas, una de invierno y una de verano, junto con un sueldo vitalicio, a cambio de divorciarse.

Y es que entre los planes de Letizia, en ningún momento, ha figurado la posibilidad de abandonar su posición al frente de la Casa Real y de divorciarse de su actual marido.