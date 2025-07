Letizia se ha pasado los últimos 21 años escondiendo a Otilia, hija de un matrimonio anterior

La llegada de Letizia a la Casa Real, de la mano de Felipe VI, no fue algo que sentara nada bien a los Borbón. El pasado de Letizia no era algo que gustara demasiado ni a la iglesia ni a Juan Carlos I y a la reina Sofía, a los que no les hacía ninguna ilusión que su hijo se casara con una mujer de orígenes plebeyos y que además fuera divorciada. Una combinación de circunstancias que convertían a Letizia en una mujer muy poco adecuada para lo que buscaban los Borbón para su hijo. No tenía ni sangre azul ni un pasado a la altura de una futura Reina de España.

A pesar de todo, Juan Carlos y Sofía acabaron pasando por el aro y dieron el visto bueno a que Felipe VI se casara con Letizia. Era mejor eso que nada, pensaban. Sin embargo, lo que descubrieron un poco más adelante, gracias a las investigaciones, es que el pasado de la familia de Letizia tiene mucha más profundidad de la que les gustaría a los asesores de Zarzuela, que rápidamente descubrieron el nombre de Otilia, el cual nunca ha salido a la luz y se ha ocultado de todas las formas posibles.

La familiar escondida y no reconocida de Letizia

Si ya era delicado el hecho de justificar que Letizia venía de un matrimonio y que era una plebeya, todavía lo era más el hecho de dar a entender a la iglesia y a la sociedad que la esposa de Felipe VI venía de una familia, como mínimo, poco estructurada. Otilia es el nombre de la supuesta tía secreta de Letizia. Una hija que habría nacido a raíz de un matrimonio entre la abuela materna de la consorte y otro hombre del que no se sabe nada.

Esto llevó a que los asesores de Casa Real decidieran que lo mejor para todos era esconder y evitar que el nombre de Otilia fuera conocido por toda España. De modo que hasta día de hoy ese nombre no ha aparecido en ninguna biografía ni en nada que tenga que ver con la esposa de Felipe VI.

Así pues, ya son más de 21 años en los que Letizia y toda la Casa Real han estado escondiendo un secreto muy oscuro sobre la supuesta tía escondida y no conocida de la Reina de España.