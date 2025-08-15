Letizia se lleva a su amante de vacaciones a Grecia

Hace más de diez años que se viene hablando sobre la relación entre Felipe VI y Letizia. Una relación que lleva mucho tiempo rota por culpa de mil y un problemas que el matrimonio ha ido arrastrando prácticamente desde el día de su boda. En general, la mayoría de estas situaciones han venido provocadas por culpa de las infidelidades de una Letizia que ha ido mellando su relación matrimonial a base de amantes y de secretos que desde Zarzuela se han esforzado en tapar para evitar males mayores y que las cosas se descontrolen mediáticamente. Sin embargo, lo que no se ha podido controlar ha sido la vida privada de Felipe y Letizia, donde son incapaces de convivir sin tener una gran pelea cada día.

En este sentido, fue Pilar Eyre la que definió a la perfección la relación de los Reyes de España. Ya no son un matrimonio ni nada que se le parezca. Ahora se han convertido en un equipo de trabajo muy bien engrasado. Y es que, por el bien de la Casa Real y de sus hijas, Felipe VI y Letizia entienden que no pueden divorciarse ni hacer un circo de su ruptura, por lo que en público aparecen como pareja y en privado cada uno va a su aire.

Letizia, de vacaciones con su amante

A lo largo de los últimos meses se ha sabido que Letizia ha estado saliendo con un importante director de cine español. No se sabe su identidad ni nada más que su profesión. Pero lo que sí que se sabe es que están en Grecia, disfrutando de unas vacaciones en las que, evidentemente, Felipe VI no está ni se le espera. Ya van cuatro días en un yate de máximo lujo en el que la Reina disfruta del sol de la costa griega mientras está muy bien acompañada por su amante.

La realidad es que no es nada nuevo para un Felipe que hace tiempo que ha aceptado que su esposa rehaga su vida sentimental con otros hombres. Él también tiene el permiso de hacerlo, por lo que no se va a meter en la vida privada de Letizia.

Así pues, después de pasar unos días, obligada, en Marivent, Letizia ha volado hasta Grecia para encontrarse con su amante en un yate de lujo en la costa de Grecia.