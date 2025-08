Letizia tiene a su marido bajo chantaje

El matrimonio entre los reyes de España es una frase más que confirmada, Felipe VI y Letizia no sienten nada (bueno) el uno por el otro. La realidad es que, tal y como han ido señalando varios periodistas especializados en Casa Real, que según sus fuentes, desde el año 2023, el matrimonio está absolutamente roto por culpa del estallido de todo lo sucedido con Jaime del Burgo. Sin embargo, lo que muchos se han llegado a preguntar es qué es lo que lleva a Felipe VI a seguir en esa relación si lo mejor para él sería divorciarse de una Letizia que no le ha estado haciendo ningún bien ni a él ni a la Casa Real.

La realidad es que Felipe VI no tiene la posibilidad de divorciarse. Tal y como indican unos audios de Ana Rosa Quintana, revelados por el comisario Villarejo, Letizia tiene bajo chantaje a Felipe VI. El Rey de España sabe que Letizia puede hacer caer la monarquía cuando ella lo desee. No ha sido nada inteligente en su gestión matrimonial y ahora Letizia, a la que define como “loca”, lo sabe absolutamente todo de Zarzuela y de la Casa Real. Lo que la convierte en una mujer muy peligrosa.

Felipe VI está entre la espada y la pared

Ante esta situación, a Felipe VI no le queda otra opción que no sea la de aguantar en un matrimonio que lo hace ser infeliz. Letizia no está dispuesta a perder todo lo que ha logrado hasta ahora, por lo que tiene muy amenazado a Felipe VI. Si se firma el divorcio, la monarquía va a caer. No va a dudar a la hora de jugar tan sucio como sea necesario para revelar todos los oscuros secretos que esconden las puertas de Zarzuela. Y seguro que no son pocos ni poco graves.

De este modo, Felipe VI no tiene nada que hacer. Le va a tocar aguantar toda su vida al lado de una Letizia a la que no soporta y con la que es incapaz de mantener una conversación sin que derive en una pelea o una discusión acalorada y con gritos.

Así pues, si alguien se pregunta la razón por la que Felipe VI no le ha pedido el divorcio a Letizia, es porque ella lo ha estado chantajeando con contar todos los oscuros secretos que esconde la Casa Real