Letizia tiene montada una clínica de cirugía estética en Zarzuela

Si hay algo que preocupa de forma especial a Letizia, es su perfección estética; la reina de España es incapaz de salir a la calle sin estar perfectamente acicalada. No acepta tener un pelo fuera de lugar o que haya ningún tipo de imperfección en su vestido o en su cara. Una arruga, un grano o una mancha son motivo para no salir a la calle hasta que esté completamente solucionado. Sin embargo, hay una serie de elementos estéticos que necesitan más que la aplicación de maquillaje o de ciertas cremas dermoestéticas. Es por esto que Letizia es una asidua de las operaciones de cirugía estética. Es su método para mantenerse lo más joven posible y evitar las imperfecciones y las arrugas.

En este sentido, desde Zarzuela siempre se han llevado estos retoques de Letizia con el máximo secretismo posible. Nadie quiere que los medios de comunicación se enteren de que la reina de España va casi cada semana a realizarse controles y retoques mínimos para mantener bajo control los efectos de la edad. Es por este motivo que en Zarzuela se ha habilitado una habitación donde recibe gran parte de los tratamientos. Se trata de una sala perfectamente equipada para que los cirujanos puedan hacer ciertos tratamientos rutinarios.

Letizia tiene un médico a domicilio

La realidad es que Letizia no está con ninguna intención de salir a la calle para ir a la clínica estética. Esto implica mucha preparación, que el negocio se cierre durante unas horas y todo un despliegue de medios que le da mucha pereza. Es por esto que ahora que tiene una sala perfectamente equipada, llama de forma semanal a su médico de confianza para que le haga todos los controles y chequeos rutinarios para mantener su cara en perfecto estado.

En este sentido, la sala lo tiene todo para trabajar a pequeña escala. Sin embargo, si hubiera que realizar algún tipo de intervención más seria y delicada, siempre se debería trasladar a la clínica, ya que se trata de un espacio infinitamente mejor preparado que el Palacio de Zarzuela.

Así pues, entre todos los lujos de los que disfruta Letizia, se encuentra una sala de operaciones estéticas para recibir tratamiento a domicilio.