Letizia viaja de forma continuada a República Dominicana con el Falcon

Letizia ha vuelto a situarse en el punto de mira de todo el mundo por unas nuevas informaciones que apuntan a ciertas irregularidades en lo que se refiere a la gestión de su, para nada pequeño, capital. La consorte no tiene una cuenta de dinero nada pequeña. De hecho, ha sido gracias a la Casa Real que se ha hecho rica como nunca había sido capaz de imaginar. Sin embargo, como le suele pasar a más de un rico en España, cuando llega la hora de pagar los impuestos, no acaba de gustar, por lo que no son pocos los que, presuntamente, buscan la forma de escabullirse y evitar pasar por el aro del fisco español.

En este sentido, tal y como cuenta Maica Vasco, se supone que Letizia habría estado viajando a República Dominicana, en reiteradas ocasiones, con este fin. Tal y como señalan dichas informaciones, la reina de España pasa muchos días en Santo Domingo y no suele ser para vacacionar. De hecho, es raro que una persona vaya hasta tan lejos, por motivos lúdicos, más de dos o tres veces en un año. Sin embargo, según hemos podido saber, en los últimos años han sido más de 33 viajes en total. Algo que no acaba de cuadrar.

Los medios dominicanos se hacen eco

Tal y como hemos visto, desde los medios de comunicación de República Dominicana ya advertían de que Letizia visitaba, de forma secreta y con el archiconocido Falcon, el país caribeño. Donde no habría ido a vacacionar, sino que, presuntamente, lo habría hecho para tratar temas relacionados con su capital. Y es que República Dominicana es uno de esos paraísos fiscales donde a los ricos les gusta tanto dejar su dinero.

De este modo, usando el avión que pagamos todos los españoles, Letizia habría ido hasta República Dominicana para tratar temas personales, que fueran de la índole que fuera, probablemente no debería haber viajado en un avión que se paga con fondos públicos. Especialmente sabiendo el dinero del que dispone la consorte.

Así pues, como cuenta Maica Vasco, Letizia habría viajado a República Dominicana con unos intereses poco claros y que recuerdan peligrosamente al precedente que sentó Juan Carlos I.