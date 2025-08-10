Letizia vuelve a recaer, la han visto ebria y ya tuvo un accidente por conducir bebida

Durante años, la imagen de Letizia Ortiz, hoy reina consorte de España, se ha construido sobre una disciplina férrea y una supuesta abstinencia total. En actos públicos, ha rechazado copas de vino o cava. Ha brindado con gesto forzado. Ha cuidado cada detalle para mostrar control. Pero hay episodios que desmienten esa fachada, y el último ha encendido todas las alarmas en Zarzuela.

Fuentes próximas aseguran que Letizia ha vuelto a beber en privado. Y que no se trata solo de un exceso aislado: testigos afirman haberla visto visiblemente afectada por el alcohol en un entorno privado hace apenas unas semanas. No sería la primera vez. Su relación con la bebida es un capítulo incómodo que la Casa Real lleva años intentando enterrar. En su juventud, era habitual verla cerrar bares. Aunque cumplía con sus obligaciones al día siguiente, no destacaba precisamente por saber dónde poner el límite. Y aunque su círculo actual insiste en que no bebe, periodistas como Pilar Eyre o expertas como Laura Rodríguez han advertido que su consumo nunca desapareció del todo. Lo preocupante es que ya tuvo consecuencias graves… y podría volver a tenerlas.

Letizia llegó a poner su vida en grave peligro

Uno de los episodios más peligrosos ocurrió cuando ya estaba prometida con Felipe VI. Según reveló Alfredo Urdaci, su entonces jefe en TVE, Letizia sufrió un accidente múltiple en la M-30 camino de Torrespaña, en pleno temporal. Perdió el control de su vehículo en el túnel que conecta con la calle O’Donnell y chocó contra varios coches. Oficialmente, se culpó a la lluvia. Extraoficialmente, varias voces aseguran que conducía bajo los efectos del alcohol.

Los sanitarios del SAMUR que la atendieron dijeron que “se salvó de milagro”. Algunos compararon la escena con los trágicos accidentes que acabaron con la vida de Lady Di o Grace Kelly. Y lo más llamativo fue su reacción: en lugar de llamar a emergencias, contactó directamente con el príncipe Felipe, que envió a dos agentes de la Guardia Real para escoltarla en moto hasta Torrespaña. Allí, retomó el informativo como si nada hubiera ocurrido.

Así pues, el fantasma del alcohol vuelve a acechar a Letizia. Y esta vez, con el recuerdo de un accidente que pudo ser mortal y con un silencio institucional que, lejos de protegerla, podría convertirse en su mayor amenaza.