Letizia y Felipe VI, matrimonio roto, no duermen juntos, Casa Real pide habitaciones separadas

Hace tiempo que Felipe VI y Letizia ya no conviven en Zarzuela. Mientras que ella se ha quedado con el Pabellón del Príncipe, él se ha mudado al Palacio de la Zarzuela, donde también está viviendo la Reina Sofía con el resto de invitados temporales que se hospedan en la residencia de los reyes. En este sentido, hace años que ni Felipe VI ni Letizia saben lo que es compartir cama con su cónyuge, su relación ha demostrado no ser más que humo y un montaje perfectamente ideado para evitar que la Casa Real salga salpicada por culpa de su imposibilidad para convivir en paz durante un día completo.

Ante esta delicada situación, desde Casa Real tienen que hacer todo tipo de movimientos para evitar que el público vea que Felipe y Letizia se odian y, a la vez, evitar que ambos coincidan y tengan que convivir. Y un buen ejemplo de todo este montaje es lo que han tenido que preparar durante la visita de los Reyes de España a las zonas afectadas por los incendios. Unas visitas que también tienen un componente especial, ya que Felipe y Letizia deben hospedarse en la zona.

Habitaciones separadas y sin cruzar miradas

Tal y como hemos podido saber, las reservas en los hoteles de las zonas afectadas siempre han contado con dos habitaciones: una para Letizia y otra para Felipe. Ninguno quiere pasar ni un segundo de más con el otro y no pueden ni imaginarse eso de dormir juntos. Se detestan y acabarían a gritos. Por lo que, para evitar problemas, desde Casa Real piden habitaciones separadas para evitar situaciones muy incómodas y desagradables entre los Reyes de España.

Hace meses que Pilar Eyre lo viene avisando. Los Reyes de España son un mero equipo de trabajo, no conviven ni comparten nada en su día a día. Solo mantienen el matrimonio vivo porque es lo que más les interesa a ambos y lo disimulan ante las cámaras. Sin embargo, cuando nadie los ve, no se aguantan ni pasan más tiempo del estrictamente necesario juntos.

Así pues, en la visita a las zonas afectadas por los incendios, Casa Real ha ido buscando hoteles con habitaciones separadas para Felipe VI y Letizia, que han vuelto a demostrar que no se soportan para nada.