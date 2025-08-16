Los hijos de Iñaki Urdangarin piden a su padre que no hable mal de Juan Carlos I

Desde que salió de la cárcel de Brieva, Iñaki Urdangarin tenía muy claro que lo que tenía que hacer era vengarse de todo lo que le hicieron los Borbón. Fue por este motivo que desde su entrada en la cárcel, el que fuera Duque de Palma tuvo muy claro que iba a escribir unas memorias en las que contaría todos y cada uno de los secretos de Zarzuela. Ese libro, según fuentes cercanas, existe y supone una gran amenaza para la Casa Real, donde saben que no pueden permitir que eso vea la luz de ninguna de las maneras. Ya que hay secretos que afectan desde Felipe VI y Letizia hasta Juan Carlos I.

En este sentido, en Zarzuela hubo un importante susto cuando se enteraron de que Iñaki Urdangarin había firmado un contrato con una editorial para publicar un libro. No se dijo de qué iba a tratar y, como buen hombre de negocios, Urdangarin lo usó para sacar algo más de dinero del bolsillo de los Borbón. Según pudimos saber, se hizo con un millón de euros a cambio de convertir ese libro en uno de autoayuda y de coaching deportivo, nada que ver con los secretos de Zarzuela.

Los hijos de Iñaki le piden la paz

La realidad es que los principales interesados en hacer que esto acabe de una vez son los hijos de Iñaki Urdangarin. Los jóvenes están hartos de encontrarse en medio de una guerra entre su padre y la Casa Real. Es por este motivo que, tal y como nos han contado, le han pedido a Iñaki que, por favor, no use su libro para atacar a Juan Carlos I. Una petición a la que Urdangarin ha accedido sin problema alguno.

Y es que, al fin y al cabo, lo único que pide Iñaki es dinero. Mientras esa parte esté satisfecha, no va a hablar mal de nadie. No tiene interés en crear una guerra innecesaria contra Zarzuela, lo único que busca es ser rico a costa de los Borbón.

Así pues, nada más lejos de la realidad, Iñaki Urdangarin ya tiene listo su nuevo libro, que será de coaching y en el que no debería decir nada malo sobre la Casa Real ni sobre Juan Carlos I.