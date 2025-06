Los médicos de Buckingham confirman a Carlos III el motivo de su fallecimiento

En Buckingham no hay nadie que sea mínimamente optimista con el estado de salud de Carlos III. Los efectos del cáncer sobre el cuerpo del Rey de Inglaterra han sido devastadores y han hecho que su calidad de vida quede bajo mínimos. En este sentido, hubo un punto en el que se llegaron a plantear la posibilidad de que Carlos III pudiera no llegar a sobrevivir durante más de un año. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso de ciertos medicamentos y terapias de primer nivel, todo parece indicar que Carlos III está comenzando a responder.

Por otro lado, no todas las noticias parecen ser positivas. De hecho, tal y como ha informado Simon Hunter en TVE, el Rey de Inglaterra podría sobrevivir al cáncer de colon que le fue detectado en 2024. Sin embargo, según el citado periodista, lo más normal sería que se le desarrollara otro cáncer que sí acabara con su vida.

Carlos III ha optado por vivir la vida al máximo

Ante esta dramática predicción por parte de los médicos de la Casa Real de Gran Bretaña, fuentes cercanas aseguran que, lejos de tomarse esa noticia con tristeza, Carlos III ha optado por seguir adelante con sus labores como Rey de Inglaterra y llevar su reinado hasta el final. Algo que está decidido a hacer en honor a su madre, Isabel II. Lo que ya llevó a Carlos III a no ceder el trono a su hijo en su momento y que ahora llevará al monarca inglés a seguir adelante a pesar de que su salud esté muy tocada.

De este modo, a pesar de que la noticia no es especialmente esperanzadora, Carlos III parece que está listo para acabar de superar, no sin sus respectivas dificultades, un cáncer de colon que lo ha estado persiguiendo desde hace algo más de un año y que ha hecho que no sean pocos los que han temido por su vida.

Así pues, noticia relativamente buena para la Casa Real de Gran Bretaña, donde como mínimo, ya saben que, salvo un giro de guion inesperado, Carlos III no debería acabar falleciendo por culpa del cáncer que sufre en estos momentos.