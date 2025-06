Los médicos de Buckingham informan a Carlos III que será esta la causa de su muerte

En la Casa Real de Gran Bretaña reina el pesimismo respecto del estado de salud de Carlos III. El Rey de Inglaterra sigue mostrando síntomas negativos en cuanto a su salud. Y es que, mientras que hay cierta prudencia, algunos de los médicos de Buckingham comienzan a ver que este cáncer de colon podría no ser la causa real del fallecimiento de un Carlos III que está en unas condiciones ciertamente preocupantes. Lo que invita a pensar que, aunque fuera capaz de superar esta grave enfermedad, su cuerpo no sería totalmente funcional.

En este sentidos, tal y como se encargó de relatar el periodista Simon Hunter en TVE, es probable que la causa final de la muerte de Carlos III no acabe siendo este mismo cáncer que está sufriendo: “Lo más probable es que Carlos III morirá con cáncer, pero no del cáncer que padece actualmente”. Unas palabras que demuestran que no hay gran optimismo alrededor de la figura de Carlos III.

El Rey de Inglaterra no dará ni un paso atrás

A pesar de que todos los médicos se lo han pedido en reiteradas ocasiones, Carlos III no tiene ni la más mínima intención de dejar el trono de Inglaterra antes de tiempo. El monarca inglés quiere agotar su tiempo al frente de la Casa Real de Gran Bretaña y lo hará a cualquier precio. Aunque esto le conlleve un empeoramiento significativo de su salud y, por ende, de su calidad de vida. Ya que sin reposo, la mejoría no va a ser igual.

De este modo, el Príncipe Guillermo ya sabe que deberá esperar unos cuantos años si quiere convertirse en Rey de Inglaterra y ser el sucesor de su padre. Pues, el monarca inglés ni se plantea esa posibilidad de abdicar y pasar sus últimos días descansando y sin ejercer su papel como Rey de Inglaterra. Ya que cree que defraudaría a su madre, Isabel II.

Así pues, Carlos III comienza a tener clara la que va a ser la verdadera causa de su fallecimiento. Y no se va a tratar del cáncer de colon, sino de las secuelas que puede llegar a dejar, provocando un segundo cáncer cuya mortalidad sería mayor todavía.