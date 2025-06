Los oficiales de Blas de Lezo, molestos con Letizia por tratar a los compañeros de Leonor de catetos

La llegada de Leonor a la fragata Blas de Lezo no ha sido la más sencilla y agradable para todos. Pues, después de la mala experiencia que dejó de su paso por Elcano, en la Armada ya se ven venir que no van a venir unos tiempos nada sencillos en lo que respecta a Leonor. Es por este motivo que, según hemos podido saber el recibimiento no ha sido el más agradable de todos. Hay cierto recelo y miedo a la actitud que puedan adoptar, tanto Leonor como su madre, la reina Letizia.

La realidad es que las cosas ya no comenzaron de la mejor manera cuando Letizia pidió a los comandantes del Blas de Lezo que pusieran a su disposición los nombres completos de todos los integrantes de la fragata. Unos nombres que usó para realizar un estudio y así saber los perfiles de todos y cada uno de los tripulantes y así definir qué círculo de amistades es el que más le conviene a Leonor. Algo que no gustó nada en el Blas de Lezo.

Los oficiales están muy molestos con Letizia

A pesar de que ya venían avisados de que Letizia iba a ser un hueso muy duro de roer, la forma en la que la reina ha tratado y ha tenido en consideración a los compañeros de Leonor, ha sentado muy mal en el Blas de Lezo. Nadie esperaba que la Reina de España fuera amable, pero sí que le piden algo de respeto a la hora de hablar sobre el resto de tripulantes de la fragata.

Y es que, según revelan fuentes cercanas a la armada, los oficiales del Blas de Lezo no están nada satisfechos con como ha tratado a Letizia a los compañeros de Leonor. Pues los trata como catetos, ya que, según ella, todo aquel que esté en el ejército, lo está porque no sirve para nada más. Cree que son paletos y personas muy limitadas a nivel intelectual.

Esta forma de pensar no ha gustado nada en el Blas de Lezo, donde quieren que Zarzuela le dé un toque de atención a Letizia, por lo que consideran una falta de respeto inaceptable.