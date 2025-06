Los oficiales del Blas de Lezo están molestos con Leonor por tratar a algunos compañeros de catetos

La llegada de la Princesa Leonor a bordo de la fragata Blas de Lezo no ha sido precisamente un camino de rosas. Después de la experiencia algo difícil de su paso por Elcano, la relación con sus compañeros no ha comenzado con el pie derecho. En la Armada ya intuían que los tiempos por venir no serían fáciles y, de hecho, el recibimiento a Leonor no ha sido el más cálido. A pesar de ser una figura de gran relevancia, ha dejado ver una cierta actitud distante y selectiva, que no ha pasado desapercibida para los marineros.

El origen del malestar tiene que ver con la actitud de la Reina Letizia, madre de Leonor, quien en su afán de proteger a su hija, ha solicitado a los comandantes del Blas de Lezo que les proporcionen los nombres completos de todos los tripulantes. Según se ha informado, Letizia usó esta información para realizar un análisis sobre los perfiles de los marineros y así poder orientar a su hija en cuanto a qué círculos de amistades le convenían más. Este tipo de estudios no ha sido bien recibido dentro de la fragata. Para los oficiales, el simple hecho de que la Reina se tomara la molestia de realizar este estudio ya ha sido un gesto que ha levantado algunas cejas.

El trato de Letizia hacia los compañeros de Leonor ha sido criticado

Lo que ha encendido aún más los ánimos en la fragata Blas de Lezo es la actitud de Letizia hacia los miembros de la tripulación. Según fuentes cercanas, la Reina no ha mostrado respeto hacia los compañeros de Leonor, a quienes ha calificado de "catetos". Según su visión, la mayoría de ellos estarían en el ejército porque no sirven para nada más. Esta valoración, que considera a los marineros "paletos" y con una capacidad intelectual limitada, ha provocado un gran malestar.

El malestar no solo afecta a los oficiales de la fragata, sino que también ha generado un sentimiento de incomodidad entre los marineros, quienes sienten que han sido tratados de manera injusta. En el Blas de Lezo esperan que Zarzuela tome cartas en el asunto y le dé un toque de atención a Letizia por lo que consideran una falta de respeto que no debería quedar impune.