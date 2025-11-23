María de la Mercedes a su hijo, Juan Carlos I: “Ha pasado lo que papá temía que iba a pasar”

Coincidiendo con la semana en la que el Gobierno ha organizado actos por el 50º aniversario de la muerte de Franco, han vuelto a la conversación pública episodios clave de aquel periodo. Entre ellos, Carlos Herrera ha recuperado en Herrera en COPE un momento que, sin hacer ruido, alteró el destino político de España. A comienzos de 1969, el entonces príncipe Juan Carlos fue convocado por Franco en su despacho de El Pardo. La escena, según la reconstrucción de Herrera, fue tan directa como incómoda: tras un escueto saludo, el dictador disparó la pregunta sin preludios.

“Alteza, ¿acepta usted ser heredero a la jefatura del Estado a título de Rey?”

Juan Carlos, descolocado, intentó ganar tiempo, pero Franco lo rechazó de plano: la decisión debía tomarse allí mismo. En ese instante, el príncipe sintió, explica Herrera, todo el peso de lo que aquel ofrecimiento implicaba: el futuro de la Corona, la relación con su padre don Juan y la certeza de que la España que heredaría no podría seguir el patrón del régimen. Ni él mismo, ni siquiera Franco, ignoraban que el país caminaba hacia un cambio inevitable.

Antes de despedirlo, el dictador añadió una advertencia que complejizó aún más la situación: “Esto no se lo diga a nadie, y mucho menos a su padre”.

La frase a su madre y el inicio silencioso de la Transición

De camino a La Zarzuela, Juan Carlos compartió la noticia con la Reina Sofía, quien halló una solución ingeniosa a la prohibición: si no podía contárselo a su padre, sí podía hacerlo a su madre. Y así fue como doña María de las Mercedes se convirtió en la primera depositaria del secreto más incómodo del futuro Rey. “Ha pasado lo que papá temía que iba a pasar”, le confesó su hijo. Aquellas palabras, cargadas de presagio y dolor, marcaron un distanciamiento prolongado entre padre e hijo.

Herrera recuerda que lo verdaderamente admirable vino después: la Transición, un proceso que, como él insiste, “no estaba escrito que saliera bien”. Figuras como Adolfo Suárez o Torcuato Fernández-Miranda demostraron una altura política que contrasta, según el comunicador, con la crispación actual. En esta semana de conmemoraciones, el relato de aquel momento íntimo entre Juan Carlos y su madre vuelve a iluminar el complejo camino que llevó a España del franquismo a la democracia.