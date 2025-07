Meghan Markle amenaza con contar todos los secretos de Buckingham

Han pasado más de cinco años desde que Meghan Markle y el Príncipe Harry hicieron las maletas y dejaron su puesto como Duques de Sussex para empezar de cero en Estados Unidos. Se fueron buscando libertad, pero dejaron un incendio en Buckingham que, lejos de apagarse con el tiempo, no ha hecho más que crecer y provocarles dolores de cabeza. Porque allí siguen viendo aquel portazo como una traición imperdonable. Y, aunque se hable de reconciliación, lo cierto es que Meghan y Harry saben que la herida sigue abierta y va a ser muy complicado que cicatrice para siempre.

Lo que no se imaginaban en Buckingham era que Meghan Makle se preparara para lo que podría ser su mayor batalla. Porque si algo ha aprendido en estos años es que en una guerra con los Windsor, ella tiene mucho menos que perder. Mientras Meghan ha vivido gran parte de su vida bajo el foco, sin nada que esconder, la Casa Real británica guarda secretos que podrían hacer tambalear sus cimientos si salen a la luz. Secretos que Meghan conoce, y que le han dado un poder inesperado.

Meghan se guarda un as bajo la manga

Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Meghan habría empezado a escribir un libro en el que detalla, uno a uno, todos los secretos de su paso por Buckingham. Conversaciones privadas, episodios de desprecios, pactos rotos y detalles que, si ven la luz, podrían convertirse en un auténtico terremoto mediático. Un golpe capaz de dañar la imagen de una monarquía que ya se tambalea entre escándalos y divisiones internas.

Lo saben en Buckungham. Y lo sabe Meghan. Por eso, cada paso que da la actriz en sus proyectos y cada declaración que realiza se interpreta con lupa. Porque si decide abrir la caja de los truenos, no habrá vuelta atrás. En Buckingham están avisados: más les vale mantener las distancias con Meghan Markle si no quieren ver su reputación arrasada en cuestión de días.

Así pues, Meghan Markle ya no tiene miedo. Si la empujan demasiado, está dispuesta a contar todo. Y esta vez, no habrá quien pueda pararla, tiene un documento en su mano que puede hacer mucho daño a Buckingham y, si es necesario, no dudará en ponerlo a circular.