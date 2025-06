Meghan Markle ha pedido a Harry mudarse por la seguridad de Archie y Lilibet

Cuando el Príncipe Harry y Meghan Markle tomaron la decisión de dejar atrás su antigua vida como Duques de Sussex para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos, eligieron la zona de Montecito para que se convirtiera en el lugar ideal para que pudieran vivir rodeados de lujo y en paz. Una decisión que durante los primeros años parecía haber sido más que ideal. Lo tenían todo a su disposición y vivían más que a gusto. Sin embargo, la zona ha cambiado por completo, ya no es segura y Meghan Markle ya se plantea el cambio de domicilio.

Tal y como se han encargado de revelar medios cercanos a los Duques de Sussex, hay una creciente preocupación por la seguridad en Montecito. Los robos y los allanamientos de morada han aumentado de forma drástica a lo largo de los últimos meses. Hecho que ha obligado a Meghan y Harry a redoblar esfuerzos en su seguridad y en la de sus hijos para evitar sustos.

Meghan ya no se siente segura en Montecito

Sin embargo, a pesar de tener a los mejores guardias de seguridad a su servicio, la realidad es que Meghan Markle le habría comunicado a su marido que ya no se siente segura viviendo en esa casa y que su deseo no es otro que el de mudarse de forma inminente. Pues, vivir rodeados de delincuentes y de inseguridad no es algo que haga ninguna ilusión a Meghan, que sí dejó su vida en Buckingham fue para ser feliz y libre en Estados Unidos.

La seguridad de Archie y Lilibet, lo primero

Además, lo que más asusta a Meghan y a Harry es la integridad de sus hijos. Archie y Lilibet se habían acostumbrado a vivir en una zona tranquila y segura. Sin embargo, Montecito ya no es lo que era y no pueden salir a pasear tranquilos con sus padres.

Así pues, por el bien de todos y en especial por el de sus hijos, Meghan Markle y el Príncipe Harry estarían buscando un cambio urgente de domicilio. Todo con la intención de huir de la falta de seguridad que amenaza Montecito, donde los crímenes se han disparado en estos últimos meses.