Meghan Markle ha prohibido que Carlos III y Camilla Parker Bowles feliciten a su nieta por su cumpleaños

El cumpleaños de Lilibet iba a suponer un momento de especial felicidad dentro de la familia que han formado Meghan Markle y el Príncipe Harry. Una felicidad que, a pesar de que ha existido gracias a las celebraciones privadas que han hecho los Duques de Sussex, no han acabado de ser satisfactorias para todos. Y es que si había alguien interesado en felicitar a la pequeña por su 4 aniversario, ese era Carlos III, que lleva mucho tiempo tratando de acercarse, de una manera u otra, a su nieta.

Sin embargo, por muchos esfuerzos que haya hecho el monarca inglés, la realidad es que nunca ha sido capaz de convencer ni a Meghan ni a Harry para que le permitan tener ni aunque sea un mínimo contacto con su nieta y tampoco con su nieto, Archie. Una situación que ha acabado por desesperar al Rey de Inglaterra, que fracasó en su intento de felicitar a Lilibet.

Meghan Markle ha cortado todas las comunicaciones con los Windsor

La realidad es que el enfado de Meghan Markle con Carlos III y Camilla Parker Bowles es tan grande, que no está dispuesta a hacerles ningún tipo de favor. Es decir que, ni por el hecho de que el Rey de Inglaterra se esté muriendo, la actriz está dispuesta a permitir que tenga el más mínimo contacto con sus nietos. Pues, más allá de todo el rencor, considera que la familia de los Windsor no es una influencia nada buena para sus hijos, los cuales no quiere que tengan nada que ver con la familia de su padre.

De este modo, para evitar cualquier acercamiento, Meghan Markle ha bloqueado todos los contactos de Buckingham para así no permitir que, a pesar de sus intentos, Carlos III y Camilla Parker Bowles puedan contactar con Lilibet para felicitarla por su cumpleaños. Algo que Meghan se ha tomado como un objetivo personal.

Así pues, como venganza por todo lo que considera que le han hecho pasar, Meghan Markle ha optado por ir a la guerra con Carlos III y ha vetado cualquier tipo de contacto con sus dos hijos. Incluyendo las felicitaciones por sus cumpleaños.