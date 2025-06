Miguel Urdangarin explica al resto de primos que la enfermedad se encuentra en un estado avanzado

No corren tiempos fáciles en Zarzuela, la familia real está muy preocupada por la evolución de Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, que siempre ha sido una de las personas más queridas dentro de la Casa Real. Y es que, desde que la diagnosticaron con Alzheimer, la tía Pecu no ha sido capaz de levantar cabeza. De hecho, los que conviven con ella aseguran que cada día va a peor y que sus capacidades cognitivas están en un estado realmente preocupante. De hecho ya es normal que no sea capaz de reconocer a sus seres queridos.

En este sentido, Miguel Urdangarin se ha convertido en una de las personas que pasa más tiempo junto a la hermana de la reina Sofía, como él vive en Zarzuela, ya es habitual que pase un rato cada día con la tía Pecu, con la que a veces puede hablar o en otras ocasiones solamente le puede hacer compañía en silencio. Depende de como se encuentre en cada momento.

Miguel es muy pesimista cuando habla con sus primos

La realidad es que cuando sus hermanos o sus primos le preguntan por la tía Pecu, Miguel no puede ser optimista y siempre responde que la hermana de la reina Sofía está un poco peor. Cada día que pasa tiene más dificultades para llevar una vida normal y su evolución es dramática. Y tal y como cuenta Miguel, uno tiene que hacer de tripas corazón para mantenerse aparentemente alegre al lado de la tía Pecu, ya que llorar junto a ella no le hace ningún bien.

Dado lo delicada que es la situación, Miguel les habría comunicado a sus hermanos y primos que hagan lo posible para pasar el tiempo que puedan con la tía Pecu. Y es que viendo el estado en el que se encuentra, tiene serias dudas sobre el tiempo de vida que le queda. Y lo más importante, la calidad de este tiempo.

Así pues, Miguel Urdangarin se ha convertido en el encargado de mantener informados a sus hermanos y a sus primos sobre el estado de salud de la hermana de la reina Sofía, que lleva tiempo luchando contra el Alzheimer.