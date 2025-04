Miguel Urdangarin gana más de 6.000 euros al mes sin trabajar

De todos los hijos de la infanta Cristina, solamente Pablo Urdangarin ha sido capaz de desarrollarse profesionalmente para llegar a vivir por él mismo y gracias a su esfuerzo y trabajo. Algo que no ha pasado con ninguno de los otros hijos que la infanta Cristina tuvo con Iñaki Urdangarin. Y es que, en especial Miguel, se ha acabado convirtiendo en el foco principal de todas las preocupaciones de su madre, que está viendo como el menor de sus hijos varones está comenzando a tomar una dirección ciertamente peligrosa y similar a la de Froilán de Marichalar.

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, la vida de Miguel Urdangarin ha pasado de ser la del hijo ideal, que estaba centrado en estudiar y desarrollarse profesionalmente, a ser la de un niño rico al que no le importan sus obligaciones y que vive centrado en pasarlo bien y en salir de fiesta diariamente hasta altas horas de la madrugada, metiéndose en problemas casi cada día.

Esta situación ha acabado provocando que Miguel necesite el apoyo de su madre para poder mantener su nivel de vida. El joven no trabajo y si no fuera por la infanta Cristina, no estaría ingresando ni un solo euro. Sin embargo, gracias a mamá, Miguel llega a ganar más de 6.000 euros al mes. Una realidad que se ha convertido en algo especialmente preocupante para Cristina, que tiene mucho miedo al camino que está tomando su hijo.

Miguel se niega a buscar trabajo

A pesar de haber superado con éxito, su carrera universitaria como biólogo marino, Miguel Urdangarin no ha mostrado, en ningún momento, la voluntad de aplicar todos sus conocimientos en un trabajo serio. Pues, ni con el apoyo de Juan Carlos I, Miguel ha sido capaz de encontrar un trabajo que se amolde a sus necesidades. Pues, el hijo de Cristina no se va a conformar con un sueldo mediano. Pues, para mantener su vida necesita varios miles de euros al mes.

Así pues, dado que Miguel Urdangarin se niega a encontrar un trabajo normal, la infanta Cristina está teniendo que pagar 6.000 euros al mes a su hijo para que pueda llevar un nivel de vida acorde con su posición dentro de la Casa Real.